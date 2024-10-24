Воробьёв анонсировал запуск движения по Мытищинской хорде в декабре

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Движение по дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка», или Мытищинской хорде, будет запущено в декабре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мытищинская хорда – наша первая крупная концессия. Сейчас трасса готова на 95%. Это большой проект, включающий 11 мостов и путепроводов. Девять из них уже готовы, строительство двух завершается. На шести развязках мы полностью заменили коммуникации», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По его словам, четырёхполосная трасса длиной более 16 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским. Там продолжается реконструкция.
«Объединим две вылетные магистрали, чтобы водители могли объехать загруженный участок МКАД. Кроме того, это поможет вывести часть транзита из Мытищ и Пушкино и на треть разгрузить Осташковское шоссе. Шесть развязок соединят восемь населенных пунктов: деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, а также посёлки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка», – отметил Воробьёв.Он подчеркнул, что жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет доехать всего за полчаса вместо двух. Изменения коснутся 850 тыс. жителей.
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Лора Луганская