Путин поговорил с девочкой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой он исполнил

Видео: сайт kremlin.ru
Владимир Путин поговорил по телефону с 12-летней Таисией Леоновой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой с «Ёлки желаний» президент обещал исполнить. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Школьница учится в седьмом классе, с шести лет занимается танцами. Она мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
5 декабря Путин во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки три шарика с желаниями, одно из которых принадлежало Таисии.
Во время телефонного разговора Путин поинтересовался, рассказали ли семье обо всей программе, в том числе про посещение катка, музеев.
У девочки хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей провели трансплантацию донорской почки в НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова. Донором стала мама.
Президент поздравил Таисию и её семью с наступающим Новым годом.
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5 декабря Путин во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки три шарика с желаниями, одно из которых принадлежало Таисии.
«Глава государства помог исполнить мечту девочки. Вместе с мамой и братом она побывала в здании ансамбля имени Моисеева, познакомилась с его художественным руководителем и ученицей знаменитого хореографа Еленой Александровной Щербаковой. Таисия осмотрела помещения театра, в том числе кабинет Игоря Моисеева, посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля», – говорится в сообщении.Для семьи Леоновых в Москве запланировано ещё несколько праздничных мероприятий.
Во время телефонного разговора Путин поинтересовался, рассказали ли семье обо всей программе, в том числе про посещение катка, музеев.
«Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Может, что-нибудь ещё в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?», – спросил президент у Таисии.Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остаётся для детей в секрете, чтобы устроить им сюрприз. Но главное волшебство уже произошло – Тая репетировала с коллективом, её мечта сбылась.
У девочки хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей провели трансплантацию донорской почки в НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова. Донором стала мама.
Президент поздравил Таисию и её семью с наступающим Новым годом.
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Лора Луганская