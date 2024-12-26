Глава Минюста Чуйченко исполнит новогоднюю мечту мальчика из Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Министр юстиции России Константин Чуйченко исполнит новогоднюю мечту маленького жителя подмосковного Щёлково, который хочет побыть в роли машиниста. Это пообещал сам Чуйченко на кадрах, показанных в эфире телеканала «Россия 24».
«Сергей из города Щёлково Московской области мечтает побыть машинистом электропоезда. Думаю, что проблем нет – мы такую возможность предоставим, и мечта сбудется», – сказал Чуйченко.Он также поможет осуществиться желанию девочки из Санкт-Петербурга, которая загадала хоккейные щитки, так как увлекается этим видом спорта.
Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в стране с 2018 года. За это время было исполнено более 213 тыс. желаний. Она продлится до 28 февраля. Цель акции – подарить радость, ощущение праздника и волшебства оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям.
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