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Гендиректор «Чистой линии» Армен Бениаминов принял участии в акции «Ёлка желаний»

Фото: Екатерина Агеева

Фото: Екатерина Агеева

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Генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний». В Детском клиническом центре имени Рошаля в Московской области он снял с новогодней ёлки три конверта с желаниями детей из Московской области.
Одно из желаний принадлежало маленькой Элине из Красногорска: она хотела мягкую игрушку. Миша из Щёлкова попросил музыкальные наушники, а Никита из Серпухова загадал планшет.

Маленькие пациенты из Московской области не просто получат подарки, которые загадали на Новый год, но и сходят на экскурсию по фабрике мороженого.



«Я обязательно сегодня же обращусь к Деду Морозу. Он мне обещал, что эти подарочки я у него заберу, плюс заберу с нашей фабрики корзину мороженого. Пользуясь случаем, я их приглашу к нам на экскурсию по фабрике, чтобы детки увидели, как мы варим мороженое», — сказал Бениаминов.
Фото: Екатерина Агеева

Кроме того, он выразил благодарность врачам за их труд и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

«Огромное спасибо нашим доблестным врачам, людям в белых халатах, которые лечат детей, занимаются ими. Низкий поклон им за их огромный труд», — отметил генеральный директор.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» была организована «Движением Первых». Её старт дал президент России Владимир Путин 5 декабря.

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