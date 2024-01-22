Андрей Воробьёв: Количество преступлений в Подмосковье снизилось более чем на 20%

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Безопасность жителей является одним из ключевых направлений работы властей Подмосковья, по итогам 2023 года снижение преступности в регионе составило более 20%. Такие данные представил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области.
«У нас на 20-24% произошло снижение преступности в общественных местах и на улицах. Это очень важный показатель. Но мы понимаем, что любое преступление заставляет нас и дальше усиленно работать, чтобы люди чувствовали себя безопасно», — сказал Воробьёв.Он добавил, что Московская область — это растущий регион, поэтому здесь особенно важно взаимодействие правоохранителей и всех ветвей власти.
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