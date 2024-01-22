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Андрей Воробьёв: Количество преступлений в Подмосковье снизилось более чем на 20%

22 января 2024, 16:08
Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Безопасность жителей является одним из ключевых направлений работы властей Подмосковья, по итогам 2023 года снижение преступности в регионе составило более 20%. Такие данные представил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области.
«У нас на 20-24% произошло снижение преступности в общественных местах и на улицах. Это очень важный показатель. Но мы понимаем, что любое преступление заставляет нас и дальше усиленно работать, чтобы люди чувствовали себя безопасно», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что Московская область — это растущий регион, поэтому здесь особенно важно взаимодействие правоохранителей и всех ветвей власти.


В ходе заседания глава региона также вручил награды подмосковным сотрудникам МВД.

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#андрей воробьёв
#безопасность
#политика
#московская область
#подмосковье
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На выставке «Россия» свои цифровые решения представил Главгосстройнадзор Подмосковья
22 января 2024, 16:29

Подмосковный Главгосстройнадзор представил собственные цифровые решения на стенде Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». Многие из них используют и другие регионы страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
Одно из них, «Невидимый надзор», позволяет проводить проверки подготовительного этапа без участия застройщика. Геодезический квадрокоптер формирует 3D-облако точек с координатами, которые затем накладываются на строительный генеральный план для проверки соответствия.
«Каждый может быстро получить полную информацию о строящемся объекте, наведя камеру смартфона на здание с помощью сервиса «Подмосковные стройки» с использованием AR-технологии. Вы можете идти по улице, увидеть стройку школы или другого объекта, открыть мобильное приложение, навести на стройплощадку и получить полную информацию о ходе строительства, сроках и текущей динамике», – рассказал гостям начальник пятого отдела Главного управления государственного строительного надзора Московской области Евгений Кузьмичёв.
Министерство строительства и ЖКХ России провело на выставке отраслевой день «Строительство». Свои достижения в этой сфере представили все регионы России.

В День отрасли гости выставки смогли пообщаться с инспекторами Главгосстройнадзора и задать интересующие вопросы. Для юных будущих строителей организовали викторину, участники которой получили призы и подарки.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье до конца года откроют новых 11 полицейских участков
22 января 2024, 16:26

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Одиннадцать новых участковых полицейских пунктов откроют на территории Московской области в 2024 году для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году планируется открыть 11 участковых пунктов в Люберцах, Апрелевке, Мытищах и Ленинском. Кроме того, должно быть завершено строительство зданий УВД в Кашире и Воскресенске», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в минувшем году в Подмосковье заработали семь новых участковых пунктов на территории пяти городских округов — Ленинского, Мытищ, Коломны, Котельщиков и Истры.

Открытие полицейских участков обсудил с представителями правоохранительного блока губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что новые участки должны, в том числе, помочь отрегулировать вопросы с миграцией, которые нередко вызывают беспокойство у местных жителей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года уровень преступности в Московской области снизился более чем на 20%.

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Депутат Останина: Нужны новые программы для педагогов детей с нарушениями слуха
22 января 2024, 16:07

Фото: istockphoto.com/Andrii Zastrozhnov

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила о необходимости создания новых обучающих программ для педагогов детей с нарушениями слуха.
«Надо создать для педагогов, которые участвуют в реабилитации детей с нарушением слуха, новые обучающие программы, которые позволили бы ознакомить их с современными достижениями медицины и техники. Также нужно параллельно разрабатывать и активно внедрять программы социокультурной реабилитации детей и семей, воспитывающих таких детей», – приводит АГН «Москва» слова парламентария.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за конфискацию имущества в знак наказания за фейки об армии.

«Наказание за фейки о российской армии и дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, но, чаще всего те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась, и здесь это не что иное, как некая обеспечительная норма», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

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#депутат
#виталий милонов
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Более 142 тыс человек собрали крещенские купания в Московской области
22 января 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В крещенских купаниях в этом году приняли участие более 142 тыс жителей и гостей Подмосковья. Только 18 и 19 января в купели окунулись около 83 тыс человек, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
По данным ведомства, всего в Мосоквоской области было подготовлено 226 площадок. Купания проходили с соблюдением всех мер безопасности.

Самыми посещаемыми места для крещенских купаний стали источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, где в купаниях участвовали 30,2 тыс человек, Парк культуры и отдыха в Щёлкове (6,1 тыс человек) и купель на территории Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцовском городском округе (5,4 тыс человек).

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#московская область
#подмосковье
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Фильм российского режиссёра Косаковского попал в программу Берлинале
22 января 2024, 15:52

Фото: istockphoto/LeMusique

Документальная лента российского режиссёра Виктора Косаковского «Архитектон» попала в конкурсную программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Картина петербургского мастера была снята в копродукции Германии и Франции.
Как сообщает журнал «Сеанс», новая работа режиссёра «про бетон, камень, архитектуру и античные постройки, сохранившиеся до наших дней». При тотальном запрете всего, что имеет отношение к России, и русофобской истерии на Западе появление фильма российского режиссёра на престижном международном кинофоруме можно считать определённым прорывом.

Виктор Косаковский — известный режиссёр-документалист, лауреат российских кинопремий «Ника» и «Триумф». Он является выпускником Ленинградского института киноинженеров. После окончания вуза Косаковский долгое время работал на Ленинградской студии документальных фильмов. Его фильмы «Да здравствуют антиподы» (2011), «Акварель» (2019) и «Гунда» (2020) получили высокие оценки критиков и имели успех у зрителей.

На Берлинском кинофестивале в этом году в основном конкурсе будут участвовать 20 картин, а откроет программу показа фильм «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи, известным зрителям по работе в лентах «Острые козырьки» и «Оппенгеймер». Стоит отметить, что «Архитектон» Косаковского будет на фестивале не единственным фильмом, имеющим отношение к России. На просмотре в рамках секции «Классика Берлинале» покажут отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение», который он снял в Швеции уже после эмиграции из СССР.

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#режиссёр
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В Опалихе начали сборку укрепительной конструкции для строения путепровода
22 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Опалихе приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетного строения путепровода. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Красногорске приступили к очередному этапу строительства путепровода в Опалихе.

«Строительство объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проводимой РЖД модернизацией в связи с активным развитием МЦД-2. Ведется бетонированию подпорных стен со стороны ул. Ольховой, а также переустройство инженерных коммуникаций. Двухполосный путепровод протяженностью 137 м свяжет ул. Опалиху, ул.Мира и ул. Ольховую», — подчеркнули в министерстве.

Кроме этого, после запуска движения по новому маршруту порядка 25 тысяч жителей смогут быстрее и беспрепятственно добраться до школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений.

Стоит отметить, что открытие движения по новому путепроводу планируется на конец 2024 года.

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#красногорск
#подмосковье
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В Госдуме назвали указ Зеленского оболваниванием подрастающего поколения
Слуцкий: Зеленский своим указом пытается оболванить подрастающее поколение
22 января 2024, 15:41

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Новый указ президента Украины Владимира Зеленского направлен на оболванивание молодежи. Так считает глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

«Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды», - цитирует РИА Новости Слуцкого.

По его словам, данным указом Зеленский пытается фальсифицировать историю и «оболванить подрастающее поколение».

Согласно указу, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.

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#зеленский
#медведев
#рф
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Во Фрязино прошел областной конкурс игры на духовых инструментов
22 января 2024, 15:29

Фото: Евгения Корытько

Московский областной конкурс музицирования на духовых инструментах собрал юные таланты со всей области. Об этом сообщила корреспондент.
Конкурс сольной и ансамблевой игры на духовых инструментах проходил в детской школе искусств города Фрязина.

В нем приняли участие юные музыканты из городских округов Фрязино, Щёлково, Пушкино, Ногинск и Красноармейск.

« Победа в конкурсе даёт возможность молодым участникам стать лидерами рейтинга учащихся в Московской области. <…>Мне приятно видеть большое количество участников и педагогов из разных уголков области. Это действительно замечательные, талантливые ребята, показывающие отличные результаты в обучении по предпрофессиональным программам в сфере духовых инструментов», – поделилась директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко.

Стоит отметить, что в фестивале приняли участие как начинающие, так и уже опытные музыканты в игре на духовых инструментах.

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#подмосковье
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Студентки из Подмосковья победили на всероссийском фотоконкурсе
22 января 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Екатерина Тарасова и Юлия Горюнова, обучающиеся в колледже «Подмосковье», завоевали призы VIII Всероссийского конкурса фотографического искусства «Молодой фотограф», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Студентки заняли первое и второе призовые места. Поздравляем их с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих свершений», — сказали в ведомстве.
Работы Юлии Горюновой и Екатерины Тарасовой отличаются не только красотой и мастерством исполнения, но и глубокими темами, которые они затрагивают, включая экологию и различные социальные вопросы.

Ежегодный конкурс «Молодой фотограф» направлен на развития фотографического творчества юных россиян.

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