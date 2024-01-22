В Подмосковье поймали серийного вора продуктов

Фото: Фотобанк Московской области
Мужчину, подозреваемого в совершении серии краж товаров из продуктовых магазинов в городском округе Шаховская, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«О краже в полицию заявил директор магазина на улице Центральная в селе Раменье округа Шаховская. Он сообщил, что из торгового зала украли продукты более чем на 4 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 42-летнего жителя города Пушкино. В ходе следствия было установлено, что задержанный причастен еще к двум аналогичным кражам на территории Шаховской. Общая сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей.
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