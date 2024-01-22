В подмосковном лесу поймали двух сибиряков с 10 кг мефедрона

Фото: iStock/vladans
Двух уроженцев Иркутска задержала полиция в лесу под Подольском, мужчины подозреваются в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Приезжих из Сибири задержали у лесном массиву у СНТ «Ромашка» городского округа Подольск. У них под одеждой и в спортивной сумке были обнаружены свёртки с порошком. Экспертиза показала, что в составе порошка есть наркотик мефедрон. Общий вес обнаруженного составил более десяти килограммов», — говорится в сообщении.Один из задержанных рассказал, что утроился на эту работу шесть месяцев назад по объявлению в одном их мессенджеров. По инструкции работодателя он забирал партии наркотиков и развозил их по указанным адресам. В «командировку» в Подмосковье он захватил с собой приятеля. Наркотики из тайника в лесу они должны были распространить в Новосибирске, Чите и Иркутске.
Читайте также:
«Я эту мразь убью!»: в Братске учитель угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока
На Кубани проверят людей, клянчивших деньги якобы для СВО
В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе
Лев Каштанов