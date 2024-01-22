Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Жуковском задержали мужчину с 19 свёртками с наркотиками

В Жуковском задержали мужчину с 19 свёртками с наркотиками

22 января 2024, 12:41
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину с наркотиками задержали на улице в городе Жуковский подмосковные росгвардейцы, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

«Задержание произошло в ходе вечернего патрулирования улиц. Сотрудники Росгвардии заметили двух мужчин, которые увидели служебную машину и попытались скрыться. Беглецов поймали и доставили в полицию. Выяснилось, что оба задержанных — жители Хабаровска. При личном досмотре у одного из них нашли 19 свёртков с наркотиком «экстази» общей массой 4,87 граммов», — отмечается в сообщении.
По факту обнаружения запрещённого вещества возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В подмосковном лесу поймали двух сибиряков с 10 кг мефедрона

SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на концерте в Петербурге

МВД: В Подмосковье накрыли наркоплантацию с кустами конопли
#наркотики
#криминал
#росгвардия
#жуковский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столичный СК ходатайствует об аресте «Королевы марафонов» Блиновской
22 января 2024, 13:09

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Следователи СК РФ ходатайствуют перед судом об избрании блогеру Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу из-за неоднократных нарушений домашнего ареста. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Сообщается, что также установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно информации источника, Блиновская получила электронные ключи нескольких юридических лиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя.

Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей Блиновской. 30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов.

Читайте также:

Блогер Елена Блиновская остаётся под домашним арестом

Блиновская не смогла «скостить» себе половину долга перед государством

Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу
#суд
#деньги
#выплаты
#ключи
#блогер
#служба
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Талибы* опубликовали видео с выжившими после крушения Falcon 10 в Афганистане
22 января 2024, 12:47

Фото: iStock/Diy13

Талибы* опубликовали видеоролик с четырьмя выжившими после крушения бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане.
На кадрах видно, как представители «Талибана»* помогают мужчинам выбраться из вертолёта.
Напомним, 21 декабря частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Четверо выживших были обнаружены и ​эвакуированы с места происшествия. Тела ещё двоих погибших, которые ​являются гражданами России, обнаружили местные спасательные службы в афганских горах.

Причины крушения самолёта пока остаются неизвестными. По информации источника «РЕН ТВ», у судна отказали оба двигателя.

Читайте также:

Hurriyat опубликовало видео с четырьмя выжившими после крушения Falcon 10

«112»: Выжившие в авиакатастрофе россияне почти здоровы

Найдены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане

*Организация, признанная террористической на территории РФ
#россияне
#афганистан
#крушение
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь
РЕН ТВ: в Москве мужчина напился и избил годовалую дочь, полиция начала проверку
22 января 2024, 12:46

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Москве мужчина напился и избил годовалую дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 25-летняя мать малышки. Она объяснила, что ее гражданский муж перебрал со спиртным и два раза ударил по лицу. Девушку отвезли в больницу с ребенком, а неадеквата доставили в отдел для разбирательства. Оперативники продолжают проверку.

До этого стало известно, что в Котовском районе Волгоградской области женщину обвинил в регулярных избиениях шестилетней падчерицы-инвалида. По данным следствия, 29-летняя мачеха систематично издевалось над падчерицей из-за ее якобы плохого поведения. Однажды она даже угрожала девочке с ножом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY

В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе

#мать
#мужчина
#избиение
#ребёнок
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе в отходах нашли породистую собаку
22 января 2024, 12:39

Фото: istockphoto/Kurt Pas

На мусороперерабатывающем заводе в районе Обухово в Санкт-Петербурге в отходах обнаружили йоркширского терьера. Пса заметили буквально за минуту до начала процесса измельчения, что спасло его от превращения в фарш.
Как рассказали сотрудники предприятия, какое-то шевеление в куче отбросов заметил водитель грейфера (машина для захвата и перемещения грузов - прим. ред.). Измельчители запускать не стали и очень удивились, когда из груды отходов вылез очень грязный, но явно породистый пёс, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Странно, что довольно нежный по природе йоркширский терьер сумел пережить шесть (!) прессовок отходов. У собаки даже ничего не было сломано.

Пёс немолодой, но явно домашний и ухоженный, а также совсем не боится людей. Работники предприятия отмыли его и сейчас откармливают сосисками и котлетами. Спасители йоркширца рассматривают два варианта его дальнейшей судьбы. Первый — вернуть его прежним хозяевам. Однако существует вероятность, что они сами вышвырнули пожилого пса в мусорный бак. Тогда сотрудники завода подыщут ему новых, более человечных владельцев.

Читайте также:

Комитет Госдумы по экологии проведёт совещание после смерти кота Твикса

В Южно-Сахалинске из горящего приюта «Пёс и Кот» спасли около 500 животных

Глава АИДТ Ветров предложил учить в школах уходу за питомцами
#собаки
#водитель
#предприятия
#сотрудники
#работники
#машина
#мусор
#отходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве заочно арестовал бывшего соратника Тесака Железнова
22 января 2024, 12:37

Фото: iStock/Yingko

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего соратника Тесака Романа «Зухеля» Железнова, соответствующая информация опубликована на официальном сайте суда.
Сообщается, что до 2014 года Железнов был соратником скончавшегося в колонии Тесака (Максима Марцинкевича). Они разошлись по идеологическим взглядам и прекратили работать вместе.

В 2014 году «Зухель» перебрался из Польши в Украину и стал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе батальона «Азов»*.

В отношении Железнова возбуждено уголовное дело по статье призывах к терроризму и экстремизму, участии в террористической организации и разжигании ненависти. Его также подозревают в подготовке покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва.

22 января Басманный суд Москвы заочно арестовал «Зухеля».

Читайте также:

Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 миллионов задолженности по налогам

ГБР: Бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР

Во Владивостоке мужчина предстанет перед судом за похищение 9-летней девочки

*Организация, признанная террористической на территории РФ
#суд
#уголовное всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Найдены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане
22 января 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Eisenlohr

Обнаружены тела двух россиян, которые погибли в результате крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах. Это супруги-предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий.
По сообщению местных экстренных служб, тела погибших на родину доставит специальный борт. Самолёт вылетит из Кабула во вторник, передаёт «Московский комсомолец». Выжили только члены экипажа — два пилота и два врача.

Бизнес-джет выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Дело в том, что во время отпуска в таиландской Паттайе женщина тяжело заболела, её пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).Требовалась срочная отправка больной Анны на родину. В полёте аппарат ИВЛ не отключали, пациентку сопровождали два медика.

Почти сразу после вылета самолёт перестал выходить на связь. Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. Выжить удалось только врачам и пилотам. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Читайте также:

Появилось фото выживших при крушении Falcon 10 россиян

Hurriyat опубликовало видео с четырьмя выжившими после крушения Falcon 10

Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
#россия
#следственный комитет
#уголовное женщина
#индия
#аппарат
#рф
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Больно и стыдно»: Трепова* отказалась признавать вину в суде
Дарья Трепова* не признала вину в теракте на последнем слове в суде
22 января 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова* отказалась признавать вину на последнем слове в суде, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла в питерское кафе «Патриот», в котором проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Трепова* вручила военкору статуэтку, которая, как позже выяснилось, была начинена взрывчаткой. Татарский погиб, ещё 42 человека пострадали.

«Мне очень больно и стыдно, что моя наивность и доверчивость привели к таким катастрофическим последствиям. Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить такую боль и такой ужас», — сказала Трепова* в ходе судебного заседания.

Однако, как заявляет обвиняемая, она не знала, что внутри статуэтки находилось взрывное устройство. Ранее она рассказала, что «подарок» для Татарского ей передал некий человек по кличке Гештальт (его настоящего имение Трепова* не знает). С Гештальтом же её свёл украинский журналист Роман Попков, который обещал Треповой* помочь с переездом на Украину.

Читайте также:

Трепова* рассказала, откуда взяла статуэтку, из-за которой погиб Татарский

Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*

«Испугалась и спасала свою жизнь»: Обвиняемая в теракте Трепова* не признала вину

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#теракт
#санкт-петербург
#военкор
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве взыскал с Киркорова 8 миллионов задолженности по налогам
22 января 2024, 12:06

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Московский суд взыскал с Народного артиста России Филиппа Киркорова восемь миллионов задолженности по налогам, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, задолженности по налогам у Киркорова вскрылись после проверок, вызванных его участием в скандальной «голой вечеринке». Помимо восьмимиллионного долга, Киркоров также заплатил суду госпошлины в 24 тысячи рублей.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка минувшего года состоялась в ночь на 21 января в столичном клубе MUTABOR. Мероприятие проходило со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

После того, как кадры с вечеринки оказались в открытом доступе, к артистам, засветившимся на фото, пришли с проверками. Помимо этого, у крупных исполнителей начали отменять концерты и корпоративы. Некоторые из них приняли решение временно уехать из России и переждать происходящее.

Читайте также:

Мама Бузовой: Воспитание не позволило Ольге пойти на вечеринку Ивлеевой

В Новосибирске отменили концерт Лолиты в честь её 60-летия

Участница голой вечеринки Анна Asti отменила все концерты и покинула Россию
#фото
#киркоров
#налоги
#мероприятия
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За угрозы ножом шестилетней падчерице-инвалиду волгоградке предъявлены обвинения
В Волгоградской области мачеху обвинили в избиении 6-летней падчерицы-инвалида
22 января 2024, 11:58

Фото: istock / SB Arts Media

В Котовском районе Волгоградской области женщину заподозрили в регулярных избиениях шестилетней падчерицы-инвалида на протяжении года. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону на сайте.

По версии следствия, 29-летняя мачеха систематично издевалась над маленькой падчерицей из-за недовольства ее поведением. Однажды она даже подошла к девочке с ножом и начала угрожать ей.

Об избиениях узнали соседи и сообщили и об этом праовхраниетным органам.

«На данный момент девочка проживает с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по статье статьям «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного» и «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Братске учитель угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY

В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе

#уголовное расследование
#девочка
#ск
#избиение
#дети с инвалидностью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф