В Жуковском задержали мужчину с 19 свёртками с наркотиками

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину с наркотиками задержали на улице в городе Жуковский подмосковные росгвардейцы, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.
«Задержание произошло в ходе вечернего патрулирования улиц. Сотрудники Росгвардии заметили двух мужчин, которые увидели служебную машину и попытались скрыться. Беглецов поймали и доставили в полицию. Выяснилось, что оба задержанных — жители Хабаровска. При личном досмотре у одного из них нашли 19 свёртков с наркотиком «экстази» общей массой 4,87 граммов», — отмечается в сообщении.По факту обнаружения запрещённого вещества возбуждено уголовное дело.
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Лев Каштанов