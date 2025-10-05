Андрей Воробьёв наградил лучших жителей Московской области в День региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Днём области и вручил награды людям, внёсшим заметный вклад в развитие Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Церемония прошла в Доме Правительства и охватила представителей здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, культуры и духовенства.
Звание «Почётный гражданин Московской области» присвоено Галине Епифановой, руководителю Семейного центра им. А.И. Мещерякова. Центр помогает слепым, глухим и слепоглухим молодым людям, а также оказывает реабилитацию участникам СВО из разных регионов России. Среди награждённых также специалисты сельского хозяйства, спорта и духовные наставники военнослужащих.
Орденом Мужества был награждён иеромонах Гурий, который более 20 лет поддерживает военнослужащих, включая участников СВО. Орден Преподобного Сергия Радонежского получил ветеран СВО Виктор Новиков, а почётные грамоты и благодарности Президента РФ — представители культуры и искусства Подмосковья.
Все награждённые отмечены за труд, заслуги и вклад в жизнь региона.
