Андрей Воробьёв наградил лучших жителей Московской области в День региона

05 октября 2025, 14:46

Андрей Воробьёв поздравил подмосковных жителей и вручил награды

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Днём области и вручил награды людям, внёсшим заметный вклад в развитие Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.