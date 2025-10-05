Андрей Воробьёв поздравил учителей с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды лучшим работникам образования. На торжественной церемонии объявили победителей конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2025», «Воспитатель года Подмосковья — 2025» и «Педагог-психолог Подмосковья — 2025».
Воробьёв отметил масштаб системы образования региона, где более 100 тысяч человек обучают и воспитывают около 1,5 миллиона детей.
«Я хочу поблагодарить вас, все наши флагманские школы, всех передовиков, тех, кто готовит ребят к олимпиадам, старается искать и внедрять что-то новое в воспитание, преподавание. Мы встречаемся сегодня, в том числе, чтобы вручить заслуженные награды. Будем и дальше вместе двигаться в части качества образования, работы с педагогами, обмена опытом, — сказал губернатор Московской области.Воробьёв сообщил, что в Подмосковье реализуют различные программы поддержки педагогов, включая «Социальную ипотеку» и компенсацию аренды жилья.