Андрей Воробьёв поздравил учителей с профессиональным праздником

05 октября 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды лучшим работникам образования. На торжественной церемонии объявили победителей конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2025», «Воспитатель года Подмосковья — 2025» и «Педагог-психолог Подмосковья — 2025».





Воробьёв отметил масштаб системы образования региона, где более 100 тысяч человек обучают и воспитывают около 1,5 миллиона детей.

«Я хочу поблагодарить вас, все наши флагманские школы, всех передовиков, тех, кто готовит ребят к олимпиадам, старается искать и внедрять что-то новое в воспитание, преподавание. Мы встречаемся сегодня, в том числе, чтобы вручить заслуженные награды. Будем и дальше вместе двигаться в части качества образования, работы с педагогами, обмена опытом, — сказал губернатор Московской области.