Достижения.рф

Губернатор Воробьёв выступил на форуме подмосковной «Единой России»

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Главные задачи на предстоящий год обсуждают на форуме Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье 2026». Форум открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



В мероприятии участвуют депутаты государственной и областной дум, главы муниципалитетов, секретари местных отделений партии, молодогвардейцы, участники и ветераны спецоперации.

«Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать оперативно отвечать на вызовы, разъяснять жителям то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о нашей работе принципиально важны. В этот сложный момент нам как никогда необходимо быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента. Высшая награда для всех нас – доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Одно из ключевых направлений работы регионального отделения партии – реализация Народной программы «Единой России», составленной из наказов избирателей 2021 года. Это строительство школ, больниц, дорог, благоустройство парков, модернизация ЖКХ и многое другое. Сейчас программа исполнена на 90%. Её завершат в будущем году, после чего приступят к реализации новой.
«Четыре года Народную программу дополняли. У жителей появлялись новые запросы. Сейчас многое сделано – десятки новых школ, детсадов. Введены меры поддержки учителей, врачей, льготы для участников СВО. Есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутаты собирали летом. Все они войдут в трёхлетний бюджет Московской области. Вместе с жителями депутатский корпус всех уровней контролирует ход работ на важных объектах. Решаем возникающие вопросы», – рассказал спикер Мособлдумы секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что впереди у депутатов-единороссов – большая отчётная кампания перед жителями. В начале следующего года они расскажут, что удалось сделать, откровенно поговорят о сложностях, определят с жителями приоритеты развития каждого муниципалитета.

Другое важное направление работы регионального отделения «Единой России» – поддержка участников СВО и их близких. С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями на фронт направили более 15 тысяч тонн груза.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас в числе народных избранников, работающих в Подмосковье, 16 человек – вернувшиеся с передовой бойцы. Помимо партийной программы, в регионе активно реализуется президентская программа «Время героев» и региональная «Герои Подмосковья». Участники СВО могут пройти обучение для работы в муниципалитетах и на госслужбе.

В 2026 году состоятся выборы в государственную и областную думы. Как и прежде, кандидатов от партии «Единая Россия» определят предварительным голосованием.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0