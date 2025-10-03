Губернатор Воробьёв выступил на форуме подмосковной «Единой России»
Главные задачи на предстоящий год обсуждают на форуме Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье 2026». Форум открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В мероприятии участвуют депутаты государственной и областной дум, главы муниципалитетов, секретари местных отделений партии, молодогвардейцы, участники и ветераны спецоперации.
«Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать оперативно отвечать на вызовы, разъяснять жителям то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о нашей работе принципиально важны. В этот сложный момент нам как никогда необходимо быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента. Высшая награда для всех нас – доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются», – отметил глава региона.
Одно из ключевых направлений работы регионального отделения партии – реализация Народной программы «Единой России», составленной из наказов избирателей 2021 года. Это строительство школ, больниц, дорог, благоустройство парков, модернизация ЖКХ и многое другое. Сейчас программа исполнена на 90%. Её завершат в будущем году, после чего приступят к реализации новой.
«Четыре года Народную программу дополняли. У жителей появлялись новые запросы. Сейчас многое сделано – десятки новых школ, детсадов. Введены меры поддержки учителей, врачей, льготы для участников СВО. Есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутаты собирали летом. Все они войдут в трёхлетний бюджет Московской области. Вместе с жителями депутатский корпус всех уровней контролирует ход работ на важных объектах. Решаем возникающие вопросы», – рассказал спикер Мособлдумы секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.
Он добавил, что впереди у депутатов-единороссов – большая отчётная кампания перед жителями. В начале следующего года они расскажут, что удалось сделать, откровенно поговорят о сложностях, определят с жителями приоритеты развития каждого муниципалитета.
Другое важное направление работы регионального отделения «Единой России» – поддержка участников СВО и их близких. С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями на фронт направили более 15 тысяч тонн груза.
Сейчас в числе народных избранников, работающих в Подмосковье, 16 человек – вернувшиеся с передовой бойцы. Помимо партийной программы, в регионе активно реализуется президентская программа «Время героев» и региональная «Герои Подмосковья». Участники СВО могут пройти обучение для работы в муниципалитетах и на госслужбе.
В 2026 году состоятся выборы в государственную и областную думы. Как и прежде, кандидатов от партии «Единая Россия» определят предварительным голосованием.