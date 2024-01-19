Андрей Воробьёв обсудил вопрос отопления с руководством правоохранительного блока

Фото: Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел оперативное совещание с руководством правоохранительного блока региона. по теме контроля теплоснабжнения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках совещания обсудили контроль в сфере теплоснабжения и обеспечение безопасности жителей во время крещенских купаний.
Он добавил, что сейчас особое внимание уделяется частным котельным, которые нуждаются в усиленном контроле. Кроме этого, в ближайшие 3 года в Подмосковье привлекут серьезные инвестиции в обновление, ремонт и развитие инфраструктуры ЖКХ.
Стоит отметить, что с 18 на 19 января на территории всей Московской области работали 227 мест для крещенских купаний.
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«Начало года выдалось весьма насыщенным, мы столкнулись с многочисленными снегопадами и вопросами теплоснабжения. Все это заставило нас уделить особое внимание системе ЖКХ. Хочу поблагодарить Главное управление внутренних дел и Прокуратуру. Мы плотно взаимодействуем по мероприятиям, связанным с обеспечением тепла и соблюдением законодательства в этой сфере», — отметил губернатор.
«Сегодня в ночь у нас было большое количество мероприятий, связанных с Крещением. Традиционно и спасатели, и МВД обеспечивают безопасность. Благодарю всех, кто сопровождает такие мероприятия, спасибо за дежурство, вашу бдительность и поддержку», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Стоит отметить, что с 18 на 19 января на территории всей Московской области работали 227 мест для крещенских купаний.
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Мира Полтева