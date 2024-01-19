Андрей Воробьёв обсудил вопрос отопления с руководством правоохранительного блока

В интернете опубликовали копию текста решения Верховного суда о признании движения «ЛГБТ»* экстремистской организацией. Среди признаков участия в нём указали, в частности, использование феминитивов. Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил «Радио 1» в каком случае использование слов руководительница, психологиня или авторка будет считаться экстремизмом.