Воробьёв рассказал жителям Солнечногорска о решении проблем с теплоснабжением

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с жителями городского округа Солнечногорск, в домах которых возникали проблемы с подачей тепла. Для их решения в муниципалитете установили передвижные блочно-модульные котельные.
Котельная ГЭМЗ была остановлена 9 января из-за утечек на теплосети. Сейчас в 52 многоквартирных дома и на социальные объекты, которые она отапливала, вернулось тепло. Глава региона пообщался с жителями около одной из БМК на ул. Вертлинской.
Сейчас утечки на сетях устранены, котельная работает штатно.
Губернатор посетил квартиру Екатерины Козелковой в доме №32 по ул. Колхозная, где она живёт вместе с трёхлетним сыном Тимуром. Дом отапливает котельная ГЭМЗ. Женщина рассказала, что в квартире тепло, однако есть проблемы с горячей водой.
На связанные с отоплением вопросы людей Воробьёв ответил и во время визита в лицей №7. Сейчас температура в классах достигает 19-20 градусов.
Жители микрорайона Рекинцо обратились с просьбой обсудить возможность модернизации теплосетей. В этом году «Газпром теплоэнерго» заменит 3 км, идущих от котельной, а также те, на которых произошли аварии.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал жителям, что котельную в микрорайоне Выстрел, которая находится на балансе Минобороны, в ближайшее время передадут в муниципалитет и начнут её модернизацию. К следующему отопительному сезону работы завершат.
Жительница ул. Военно-Морской села Алабушево рассказала, что, как только все дома прогрелись, случилось две аварии на территории воинской части. Проблему оперативно устранили. Сейчас котельная вновь запущена, хотя и работает не на полную мощность. Самарин сообщил, что в межотопительный сезон там поменяют насосы, чтобы стабилизировать давление. Работы запланированы на май – июнь.
На проблемы с отоплением жаловались и жители микрорайона Центральный. В 2019 году 17 расположенных там домов были признаны аварийными.
Муратов рассказал, что к домам были подведены отдельные электросети, которые пропускают большое напряжение. Людям раздают электрические конвекторы, которые заменяют батареи. В квартирах, где это уже сделали, сейчас тепло.
Частично 17 домов в микрорайоне Центральный уже расселили, осталось 101 помещение. Накануне было выдано четыре сертификата, с помощью которого люди могут приобрести жилье в любой точке Московской области. Большая часть граждан переедет в новый дом в Рекинцо-2, строительство которого завершат в марте. Для жителей, которые не готовы переезжать в другой микрорайон, закупят квартиры на вторичном рынке.
Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев рассказал, что в четверг в администрации пройдет встреча с жителями, где детально обсудят вопросы, связанные с переселением.
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«Чтобы решить проблему с отоплением в Солнечногорске, «Газпром теплоэнерго», с которым у нас подписана концессия, установил в округе дизельные блочно-модульные котельные. Так же сделали и в Воскресенске. Ещё нам помог Питер – дал передвижные котельные на объекты, где требуется более высокая температура. На ГЭМЗ мы тоже поставили БМК. Сегодня я приехал убедиться, что они работают. Надеюсь, что вы почувствовали разницу», – сказал губернатор.
Губернатор посетил квартиру Екатерины Козелковой в доме №32 по ул. Колхозная, где она живёт вместе с трёхлетним сыном Тимуром. Дом отапливает котельная ГЭМЗ. Женщина рассказала, что в квартире тепло, однако есть проблемы с горячей водой.
«Сейчас мы отправили ребят из «Газпром теплоэнерго» менять фильтры, чтобы вода была горячее», – отметил губернатор.Кроме того, он пообщался с детьми и воспитателями детсада №10, который также отапливается котельной ГЭМЗ. 9 января в дошкольном учреждении отключили отопление, но после подключения передвижной котельной тепло вернулось.
«Сейчас в группах тепло. Только в одной из групп, где пока нет малышей, включён обогреватель. Там было прохладно, решили довести до 20 градусов. Когда прогреется, группа откроется», – рассказала заведующая детским садом №10 Любовь Панишева.Из 63 учреждений образования Солнечногорска 59 работают в штатном режиме. Там есть дежурные группы, а гимназию №6 открыли для старших классов.
На связанные с отоплением вопросы людей Воробьёв ответил и во время визита в лицей №7. Сейчас температура в классах достигает 19-20 градусов.
«Я стараюсь всегда быть на стороне жителей, следую принципу – житель всегда прав. Мы получили много сигналов из Солнечногорска по отоплению. Я поручил в течение двух суток привезти сюда БМК, чтобы стабилизировать ситуацию. Устанавливали их в самый мороз, когда на улице было минус 26. Мужики эти – герои, обычные слесари. Сейчас они пошли по квартирам, где нет горячей воды», – сказал Андрей Воробьёв.Губернатор напомнил, что в правительстве Подмосковья есть информационный центр, и он видит каждое сообщение.
«Задача – провести всю эту работу: поменять теплообменник, где он не работает, ликвидировать завоздушивания с управляющей компанией и так далее. Пока тепло, мы должны всю остроту снять. Из бюджета выделят дополнительные средства на комплексный капремонт пострадавших домов», – пояснил глава региона.Жительница дома № 125 по ул. Красной попросила передвинуть сроки утепления дома с 2025-го на текущий год. Глава округа сказал, что вопрос уже находится на рассмотрении.
Жители микрорайона Рекинцо обратились с просьбой обсудить возможность модернизации теплосетей. В этом году «Газпром теплоэнерго» заменит 3 км, идущих от котельной, а также те, на которых произошли аварии.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал жителям, что котельную в микрорайоне Выстрел, которая находится на балансе Минобороны, в ближайшее время передадут в муниципалитет и начнут её модернизацию. К следующему отопительному сезону работы завершат.
Жительница ул. Военно-Морской села Алабушево рассказала, что, как только все дома прогрелись, случилось две аварии на территории воинской части. Проблему оперативно устранили. Сейчас котельная вновь запущена, хотя и работает не на полную мощность. Самарин сообщил, что в межотопительный сезон там поменяют насосы, чтобы стабилизировать давление. Работы запланированы на май – июнь.
На проблемы с отоплением жаловались и жители микрорайона Центральный. В 2019 году 17 расположенных там домов были признаны аварийными.
«Мы знаем, что здесь была плохая ситуация с отоплением. На встрече, которая прошла на прошлой неделе, местный житель Алексей Игоревич Муратов обозначил эту проблему. Пока достраивают дома под переселение, предлагаем отключить все байпасы и проводники, чтобы установить стабильное электроснабжение. С апреля начнем переселение. Уверен, что это ваша последняя зима здесь», – сказал губернатор, который приехал в микрорайон пообщаться с жителями.По его словам, дом под переселение в микрорайоне Рекинцо-2 уже находится в высокой степени готовности.
Муратов рассказал, что к домам были подведены отдельные электросети, которые пропускают большое напряжение. Людям раздают электрические конвекторы, которые заменяют батареи. В квартирах, где это уже сделали, сейчас тепло.
Частично 17 домов в микрорайоне Центральный уже расселили, осталось 101 помещение. Накануне было выдано четыре сертификата, с помощью которого люди могут приобрести жилье в любой точке Московской области. Большая часть граждан переедет в новый дом в Рекинцо-2, строительство которого завершат в марте. Для жителей, которые не готовы переезжать в другой микрорайон, закупят квартиры на вторичном рынке.
Министр строительного комплекса региона Владимир Локтев рассказал, что в четверг в администрации пройдет встреча с жителями, где детально обсудят вопросы, связанные с переселением.
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Лора Луганская