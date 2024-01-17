Воробьёв объявил о завершении основных работ в котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске

Все основные работы в котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске завершены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В новогодние праздники там произошла коммунальная авария, и многие жители остались без тепла.
«Екатерина Козелкова живёт на улице Колхозной в Солнечногорске. На одной из встреч с жителями она рассказала, что в её доме холодно – он запитан от котельной «ГЭМЗ», на которой произошла авария. Сейчас все основные работы в котельной завершили. Чтобы обеспечить её бесперебойную работу, вместе с «Газпром теплоэнерго» установили четыре блочно-модульные котельные. Они догревают теплоноситель до необходимых температур», – написал губернатор в своём телеграм-канале.Он добавил, что тепло в дома уже пришло, батареи горячие.
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Лора Луганская