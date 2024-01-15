Ущерб от коммунальных аварий возместят жильцам 650 квартир Подольска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ущерб от недавних коммунальных аварий будет возмещён жителям порядка 650 квартир городского округа Подольск. Об этом стало известно по итогам в муниципалитет губернатора Московской области Андрей Воробьёва.
Губернатор посетил квартиру местной жительницы, матери двоих детей Оксаны Байрам. На прошлой неделе приходила на встречу в спорткомплексе «Юность». В её доме пострадал подъезд.
Всего ущерб будет возмещён жителям около 650 квартир. В основном пострадали трубы, батареи, обои, потолки и оконные откосы. Из-за протечек, прорывов радиаторов у кого-то возникли проблемы с электричеством, у кого-то появилась плесень, пострадало имущество. БТИ осмотрит квартиру и оценит ущерб. Дальше заявитель должен написать заявление в администрацию с просьбой о возмещении, а также выбрать что получить – денежную компенсацию или ремонт.
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«У нас была задача зайти в подъезды, в квартиры, чтобы понять, кто пострадал. На основании закона будут составлены акты и сметы, предложена компенсация. Она будет выплачена в январе-феврале», – отметил Воробьёв.
«Все компенсации людям, которые пострадали в результате аварии, нам обещали выплатить. Работа под контролем, об этом мы говорили с губернатором. В нашем доме также должны провести капремонт, заменить все коммуникации. Батареи в наших квартирах уже тёплые, но пока дом прогревается, мы пользуемся водонагревателями», – рассказала ОксанаЭта мера поддержки действует для всего Климовска, кроме домов, которые будут расселены. Специалисты сейчас обходят квартиры и в каждой фиксируют ущерб. Размер компенсации будет зависеть от оценки.
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Лора Луганская