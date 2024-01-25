Андрей Воробьёв обсудил вопросы в сфере ЖКХ с министром РФ Файзуллиным

Фото: пресс-служба Минстроя РФ
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства России.
В рамках встречи Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудили вопросы в сфере ЖКХ.
Также был поднять вопрос о расселении граждан в комфортные условия проживания из аварийных домов.
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« Сегодня совместно с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации мы ведем работу по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ с целью усиления ответственности и контроля при прохождении отопительного периода. Позиция региональной власти здесь для нас также имеет большое значение», – отметит Ирек Файзуллин.
«Мы постарались досрочно завершить программу по домам, признанным аварийными до 2017 года.Сейчас мы приступаем к новому этапу, чтобы еще 24 тысячи наших жителей могли переехать из трущоб в комфортные, уютные квартиры», — поделился Андрей Воробьев.Стоит отметить, что Московская область традиционно является одним из лидеров по вводу нового жилья. Кроме того, в Московской области уделяется внимание переселению граждан из аварийного жилья. Зв прошлый год в регионе были переселены 4,96 тысяч человек.
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Мира Полтева