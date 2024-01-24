Воробьёв исполнил новогоднюю мечту юного жителя Монина о велосипеде

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил новогоднее желание четырёхлетнего Славы из городского округа Щёлково. Мальчик из посёлка Монино очень хотел велосипед.
Шарик с его мечтой глава региона снял с кремлёвской «Ёлки желаний», приняв участие во Всероссийской благотворительной акции. В среду мальчику доставили подарок.
Ранее Воробьёв в рамках благотворительной акции подарил два велосипеда трёхлетнему Тимофею из ДНР и 14-летней Арине из Серебряных Прудов. Благодаря губернатору восьмилетний Матвей из Ивантеевки прокатился на танке, а 11-летний Саша из Богородского округа вместе с мамой полетал на вертолёте.
Кроме того, в преддверии Нового года губернатор стал новогодним волшебником для 14-летнего Димы из Балашихи – он получил в подарок шведскую стенку.
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военных, участников СВО и проживающие в новых регионах.
За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.
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«Об акции «Ёлка желаний» мы узнали из соцсетей и решили принять в ней участие. Сын активный, очень любит спорт. Как-то летом во время прогулки он увидел детей на велосипедах и захотел себе именно такой же, скоростной. И вот сегодня нам его привезли - будет на вырост. Мечта Славы осуществилась, он очень счастлив! Даже не ожидали, что такое возможно, спасибо большое», – сказала мама Славы Анастасия Иванова.
Кроме того, в преддверии Нового года губернатор стал новогодним волшебником для 14-летнего Димы из Балашихи – он получил в подарок шведскую стенку.
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военных, участников СВО и проживающие в новых регионах.
За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.
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Лора Луганская