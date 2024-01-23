Губернатор Воробьёв обсудил со спикером Госдумы Володиным законы в сфере ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Володин и Воробьёв обсудили вопросы социально-экономического развития Московской области, а также законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.Как напоминает «Парламентская газета», ранее спикер Госдумы поручил комитету по строительству и ЖКХ проанализировать состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Парламентарии запросят информацию у правительства о состоянии объектов теплоснабжения, переданных в концессию физическим и юридическим лицам, после многочисленных аварий на региональных объектах в начале января.
Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.
Воробьев поручал членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
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Лора Луганская