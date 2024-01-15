Андрей Воробьёв посетил Гимназию им. Подольских курсантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв после встречи с жителями поселка Южный посетил один из корпусов гимназии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Зашел в академический корпус гимназии на ул. 50 лет Октября. Здесь ребята уже вышли на учебу, в здании тепло. Мы также заменили радиаторы в актовом и спортивном залах, чтобы учителям и школьникам было комфортно здесь находиться. Чтобы порадовать ребят, привезли с собой сладкие подарки от нашей команды — мандарины и конфеты. Волонтеры помогли раздать подарки во всех классах Климовска, где не было тепла», - поделился Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что в общей сложности в микрорайоне расположено около образовательных учреждений, два из которых работали в штатном режиме все это время.
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Мира Полтева