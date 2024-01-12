В оставшемся без тепла Климовске организовали мобильную ветеринарную клинику

В подольском микрорайоне Климовск на Октябрьской площади установили мобильный ветеринарный пункт для хозяев животных, которые остались без отопления из-за аварии в котельной. Там можно получить консультации, сделать прививки или попросить направление в стационарную государственную ветклинику для взятия анализов и хирургических манипуляций.
«Машина компактная, но в ней есть все медикаменты для помощи животным. Работаем третий день, ветеринары сменяют друг друга. Животные редко страдают от обморожения, так как их защищает шерсть, но от переохлаждения могут возникнуть симптомы поражения почек или мочевого пузыря. Это поддаётся корректировке. Мы осматриваем питомцев и назначаем лекарства. Если нужны дополнительное исследование, направляем в стационар в Подольске», – рассказал заведующий ГБУВ МО «ТВУ №5» Подольской участковой ветеринарной лечебницы Вячеслав Юдин.Он подчеркнул, что мобильный ветеринарный пункт будет работать, пока во все дома не придёт тепло.
«Приходили с собаками и кошками. Делала вакцинацию от вирусных заболеваний, первую прививку. Обращались по поводу дерматита у рыжего кота. Спрашивали, что делать, если чихает щенок, и как его кормить. Один владелец собаки пожаловался, что животное плохо ест, в основном спит. Такое поведение характерно при переохлаждении: животное экономит силы, ищет теплые места в квартире, греется», – отметила ветеринарный врач климовского ветеринарного участка Ольга Крачковская.4 января авария в частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах микрорайона Климовск в Подольске. Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии. Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.
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