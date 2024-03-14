Андрей Воробьёв посетил гимназию имени Подольских курсантов

Фото: Антон Чернов
губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил учеников и педагогов за активное участие в «Неделе добрых дел» во время визита гимназии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках акции школьники плетут маскировочные сети, расписывают печенье, имбирные пряники, а также пишут письма бойцам в зону спецоперации.
Стоит отметить, что все, что ребята сделают будет передано на склад гумпомощи в Балашихе, откуда уже передадут бойцам.
Также губернатор попробовал на себе одну из разработок, которую сделали школьники в рамках центра цифрового образования.
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«Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. У нас эта неделя особенная, интенсивная, наполненная событиями – «Неделя добрых дел», Масленица, выборы Президента. Гимназия им. Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. У вас существует особое братство - это очень ценно. Но если бы вы их не поддерживали, не было бы такого результата. Вы большие молодцы! Надеюсь, все намеченные вами планы обязательно сбудутся!», — поблагодарил Андрей Воробьёв.
Также губернатор попробовал на себе одну из разработок, которую сделали школьники в рамках центра цифрового образования.
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Мира Полтева