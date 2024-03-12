Воробьёв обсудил с управдомами Королёва ситуацию с теплоснабжением

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с управдомами микрорайона Юбилейный, чтобы обсудить ситуацию с теплоснабжением. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В ходе беседы речь, в основном, шла о котельной №3А, где были зафиксированы технологические нарушения работы. Последняя крупная авария случилась 10 января. Тогда из-за отключения электричества произошёл сбой на котле, поэтому пришлось переключиться на резервный. В настоящее время теплоснабжение в микрорайоне восстановлено.
Отмечается, что котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный, а это 90 многоквартирных домов и 18 соцобъектов.
Здание котельной было введено в эксплуатацию в 1985 году и за это время всё оборудование устарело. В этом году объект начнут реконструировать, на нём установят новые мощные котлы отечественного производства. Все работы планируется завершить в 2026 году.
Также в проект модернизации попали две котельные «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо них, будет проведён капитальный ремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. В общей сложности будет заменено порядка 18 километров сетей. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.
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«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной – быстро, качественно восстановили котел. Знаю также, что и жителей информировали, разъясняли нюансы – эта коммуникация, диалог очень важны. У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королёве будет инвестировано порядка 2,8 млрд рублей», – рассказал Воробьёв.
Здание котельной было введено в эксплуатацию в 1985 году и за это время всё оборудование устарело. В этом году объект начнут реконструировать, на нём установят новые мощные котлы отечественного производства. Все работы планируется завершить в 2026 году.
Также в проект модернизации попали две котельные «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо них, будет проведён капитальный ремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. В общей сложности будет заменено порядка 18 километров сетей. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.
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Анастасия Чинкова