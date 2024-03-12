Губернатор Воробьёв напомнил о важности порядка и легитимности на выборах президента

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил в преддверии президентских выборов избирательный участок, расположенный в деловом и культурном центре «Костино» в Королёве, и пообщался с членами участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что всё готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку. Для нас очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность», — сказал глава региона.Он также отметил, что на выборах ожидается высокая явка.
«Наша комиссия участвовала в обходах, мы информировали людей о возможностях голосования: какие есть способы. Некоторые наши граждане сейчас находятся в космосе. Трое из них будут голосовать на орбите через доверенных лиц. Космонавтам зачитают бюллетень, они сделают выбор, а доверенные лица сделают соответствующую отметку и опустят бюллетени в урну», — пояснила Вакарь.В этом году в Московской области более 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий участвовали в информировании населения о выборах. О своём опыте рассказала председателем участковой избирательной комиссии №1099 Татьяна Зеленцова. По профессии она учитель, и вся её УИК состоит из учителей.
«Когда были обходы, родители и выпускники всегда очень тепло нас встречали. Говорили, что с радостью придут на выборы и проголосуют. Для учителей это особая миссия, потому что мы воспитываем будущее поколение», — пояснила Зеленцова.Свой немалый опыт использует на предстоящих выборах председатель территориальной избирательной комиссии города Королёв Владимир Печенин: в ТИКе он состоит уже десять лет, а в прошлом году организовывал экстерриториальные избирательные участки для жителей Подмосковья на новых российских территориях, чтобы граждане смогли принять участие в выборах губернатора.
Андрей Воробьёв также рассказал собравшимся, что в понедельник в школах Московской области стартовала «Неделя добрых дел», в ходе которой ребята плетут маскировочные сети и пишут письма для бойцов СВО, а также расписывают глазурью пряники и пекут блины. Губернатор отметил, что первый день выборов приходится на учебную пятницу и предложил, чтобы в школах в этот день акцент был сделан на патриотическом воспитании.
Выборы президента Российской Федерации будут проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.
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