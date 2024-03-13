В Подольске проходит форум‑концерт «Единство народа»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске начался форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
Концерт проходит под девизом «За Россию! За президента!». В числе гостей — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, российский актер Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион Александр Легков, врачи, учителя, журналисты, военнослужащие, а также представители отечественной эстрады — Григорий Лепс, Денис Майданов, рэпер ST.
Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приехали в Подольск, чтобы выразить свою солидарность и поддержку, а также зарядиться положительными эмоциями.
С приветственным словом в начале концерта выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор заметил, что в числе гостей мероприятия присутствуют трудовые коллективы, целые династии. Он подчеркнул роль каждого отдельно взятого жителя Подмосковья в деле построения нашего лучшего будущего.
В рамках форума будут обсуждать вопросы развития Подмосковья, дополнительной помощи участникам СВО и их семьях, патриотического воспитания подрастающего поколения, развития спорта, здравоохранения и образования в регионе, поддержки бизнеса и импортозамещения.
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Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приехали в Подольск, чтобы выразить свою солидарность и поддержку, а также зарядиться положительными эмоциями.
«Я хочу поприветствовать наших дорогих жителей, которые собрались сегодня в этом уютном зале. Мы из разных городов Подмосковья, но нас объединяет общая цель, общая задача — поддержать нашего президента», — сказал Андрей Юрьевич.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор заметил, что в числе гостей мероприятия присутствуют трудовые коллективы, целые династии. Он подчеркнул роль каждого отдельно взятого жителя Подмосковья в деле построения нашего лучшего будущего.
«Мы живем, учимся, планируем свое будущее в Подмосковье, и задача для каждого жителя — обеспечивать положительные перемены в каждом городе, вносить свой вклад в развитие региона. От нашего голоса, от нашего участия, от нашего вклада зависит будущее! Подмосковье — вперед! За нашего президента!», — завершил свое выступление Воробьев.
В рамках форума будут обсуждать вопросы развития Подмосковья, дополнительной помощи участникам СВО и их семьях, патриотического воспитания подрастающего поколения, развития спорта, здравоохранения и образования в регионе, поддержки бизнеса и импортозамещения.
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Мария Федоровцева