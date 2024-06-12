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Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину

12 июня 2024, 09:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.
Анимированное видео представляет собой постепенно открывающуюся карту России. Ее границы заполняют цвета российского триколора.

Отмечается, что флаг окрашивает территорию государства с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ. Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины, куда вошли не только восточные ее области, но и Киев, и западные регионы.






Зампред Совета безопасности РФ подписал данную анимированную открытку фразой: «С Днём России!».

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#регионы
#киев
#рф
#дмитрий медведев
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
Минобороны: во втором этапе ядерных учений участвуют ракетчики и корабли ВМФ
12 июня 2024, 09:20

Фото: iStock/vladj55

Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что участвующие в учениях экипажи кораблей ВМФ отработают снаряжение судов «специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования» и выходы в конкретные районы патрулирования. Сроки завершения данного этапа учений не называются.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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В Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству
Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров после стратегического прорыва
12 июня 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что РФ укрепится в ряду мировых лидеров технологического и экономического прогресса после того, как совершит стратегический прорыв.
Она отметила, что в скором времени России предстоит совершить новый виток развития, цели и задачи которого определил глава государства Владимир Путин. По словам Матвиенко, что российский президент представил гражданам определенный образ будущего государства, который отвечает высоким стандартам качества жизни.

​Спикер Совфеда заключила, что РФ продолжит борьбу за сохранение истинных ценностей человечества.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия — это страна, которая является альтернативой тупиковому западному пути развития.

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#владимир путин
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Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада
12 июня 2024, 07:27

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.
По ее словам, в настоящее время мировое сообщество находится на распутье. Матвиенко отметила, что в это же время определяется будущее человечества.

Она добавила, что Запад продолжает дрейфовать в сторону освобождения человека от его личности и существа. Именно Россия наиболее активно противостоит курсу на «расчеловечивание», борется за сохранение цивилизации, в основе которой лежат базовые ценности гуманизма, заключила спикер Совфеда.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского.

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Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
12 июня 2024, 07:12

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом информируют Clarín и Perfil.
Согласно информации издания Clarín, данное решение Милей принял «в последнюю минуту». Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» особое послание с просьбой, чтобы глава Аргентины посетил хотя бы церемонию открытия саммита. Милей все-таки посетит саммит в Швейцарии после того, как примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня.

Как сообщает Perfil, на конференции аргентинского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри и представитель главы государства Мануэль Адорни. По информации других источников, есть вероятность того, что в Швейцарии Милей может объявить о готовности Аргентины поставлять военную помощь киевскому режиму.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО
В Норвегии хотят выделить 240 млн евро на закупку ПВО для Украины
12 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Derek Brumby

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону (ПВО). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Минобороны скандинавской страны.
«Норвегия выделит €240 млн на средства противовоздушной обороны для Украины. Сегодня Германия объявила о поставке еще 100 ракет [для комплексов] ПВО Patriot на Украину в рамках совместной инициативы с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия выделит €125 млн на эту инициативу», — сказано в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).
Глав Минобороны ФРГ Борис Писториус 11 июня заявил, что его государство и дальше будет помогать Украине, в новом пакете вооружений будут БПЛА, снайперские винтовки и ракеты для систем Patriot.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
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США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы
Bloomberg: новые антироссийские санкции США затронут поставляемые в РФ чипы
12 июня 2024, 06:33

Фото: istock / SweetBunFactory

Новый пакет санкций США коснется поставляемых в Россию чипов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным информагентства, администрация президента Штатов Джо Байдена в рамках новых санкций в отношении Российской Федерации намерена запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, производимых за пределами США, но с помощью американского оборудования или технологий.

Вашингтон планирует внести в черный список, в том числе 8 базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляемых чипы в Россию. Журналисты отмечают, что о новых ограничениях объявят в среду, 12 июня.

Помимо этого, санкции затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами авиационный сектор России. Соединенные Штаты также расширят ограничения, наложенные на используемое в РФ «корпоративное программное обеспечение», а это «на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

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#санкции
#россия
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В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Константинов: в Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
12 июня 2024, 05:59

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.
«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — заявил Константинов в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что недвижимость расположена в Ливадии на южном берегу Крыма, где ранее национализировали квартиру Зеленского.

Как утверждает Константинова, власти Крыма будут и дальше выявлять на полуострове имущество лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, и национализировать его.

Ранее сообщалось, что по делу экс-владельца «Азбуки вкуса» арестовано свыше 400 недвижимых объектов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир зеленский
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Количество участников мирной конференции по Украине снизилось
Количество стран-участников конференции в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78
12 июня 2024, 02:59

Количество государств, которые планируют принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. Об этом информирует «Радио Свобода»*.
Дипломаты некоторых стран Евросоюза, на которых ссылается издание, не стали уточнять, какие именно государства отказались от участия в мероприятии. Финальное количество участников саммита может стать еще снизиться.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что «мирный саммит» по Украине является «междусобойчиком», темой обсуждения на котором станет «никчемная и тупиковая формула мира» главы Украины Владимира Зеленского. Дипломат указал, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска альтернативы для урегулирования текущего противостояния.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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*признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
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ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»
Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список компанию «Совкомфлот»
12 июня 2024, 01:48

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Евросоюз выступил с предложением ввести санкции в отношении судоходной компании России «Совкомфлот», специализирующейся на транспортировке нефти. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.
По данным издания, Евросоюз предлагает внести в санкционный перечень 13 кораблей, которые, как утверждают в Брюсселе, перевозят товары и технологии, используемые РФ для укрепления своей оборонной отрасли, а также нефть и нефтепродукты, продаваемые России с целью развития энергетического сектора.

Для принятия документа необходимо одобрение всех членов ЕС.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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