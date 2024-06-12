Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.
Анимированное видео представляет собой постепенно открывающуюся карту России. Ее границы заполняют цвета российского триколора.
Отмечается, что флаг окрашивает территорию государства с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ. Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины, куда вошли не только восточные ее области, но и Киев, и западные регионы.
Зампред Совета безопасности РФ подписал данную анимированную открытку фразой: «С Днём России!».
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Отмечается, что флаг окрашивает территорию государства с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ. Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины, куда вошли не только восточные ее области, но и Киев, и западные регионы.
Зампред Совета безопасности РФ подписал данную анимированную открытку фразой: «С Днём России!».
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Екатерина Коршунова