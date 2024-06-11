В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения 12 июня

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей в День России вводят в Московской области, они включают отмену плановых работ на объектах энергетической инфраструктуры и дежурство ремонтных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 12 по 13 июня вводится круглосуточное дежурство руководства энергосетевых компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», а также их оперативного и оперативно-ремонтного персонала. (…) В праздничный день в Московской области отменяют все плановые работы и переключения, кроме тех, которые связаны с ликвидацией технологических нарушений», — говорится в сообщении.На постоянном дежурстве в регионе будет свыше 650 ремонтных бригад, в их распоряжении более 930 единиц специальной техники. Кроме того, к работе подготовлена 241 передвижная генераторная дизель-установка.
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