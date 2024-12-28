Собчак с сыном Платоном приняла участие в акции «Ёлка желаний» в Красногорске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном посетила Детский клинический центр им. Рошаля в Подмосковье. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Она подчеркнула, что в таких многопрофильных больницах, где работают профессионалы, не страшно за своих детей. В клиническом центре под руководством главного врача Татьяны Шаповаленко «герои-врачи» спасают самых маленьких.
Также Собчак отметила, что с открытия центра в Красногорске летом этого года там приняли более 52 тысяч детей. В больнице проводят операции разной степени сложности, включая коррекцию врождённых пороков сердца, вмешательство на грудной и брюшной полости, также работают с патологиями и тяжёлыми травмами. При лечении применяются новейшие технологии и 9,8 тысяч лечебного, диагностического и реабилитационного оборудования.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
К Новому году губернатор Московской области Андрей Воробьёв организовал благотворительную акцию «Ёлка желаний» для маленьких пациентов. Собчак написала письмо девочка-пациентка, которой журналистка с сыном лично вручили конструктор и большую плюшевую игрушку.
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Также Собчак отметила, что с открытия центра в Красногорске летом этого года там приняли более 52 тысяч детей. В больнице проводят операции разной степени сложности, включая коррекцию врождённых пороков сердца, вмешательство на грудной и брюшной полости, также работают с патологиями и тяжёлыми травмами. При лечении применяются новейшие технологии и 9,8 тысяч лечебного, диагностического и реабилитационного оборудования.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
К Новому году губернатор Московской области Андрей Воробьёв организовал благотворительную акцию «Ёлка желаний» для маленьких пациентов. Собчак написала письмо девочка-пациентка, которой журналистка с сыном лично вручили конструктор и большую плюшевую игрушку.
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Анастасия Чинкова