Места для лучшего зимнего отдыха в Подмосковье 2025: глэмпинги, базы отдыха и горнолыжные курорты

Фото: iStock/Halfpoint
Новогодние праздники — это отличная пора для отдыха за городом. В Подмосковье можно найти экоотели, работающие по системе «все включено», базы отдыха с теплым бассейном, глэмпинги и горнолыжные курорты.
Редакция «Радио 1» расскажет о лучших местах для зимнего отдыха, глэмпингах, базах отдыха и горнолыжных курортах Подмосковья в сезоне 2024-2025.
Топ 6 лучших мест для зимнего отдыха в Подмосковье
Хаски-деревня «Рузская Аляска»
Есть два проверенных способа перезагрузиться: отдохнуть на природе или пообниматься с собаками. В хаски-деревне можно сделать и то, и другое.
Все собаки в деревне – это «потеряшки» и отказники. В «Рузской Аляске» они получили второй шанс и теперь дарят свою любовь всем, кто приезжает к ним в гости.
Фото: iStock/8213erika
В деревне проводятся экскурсии, на которых посетители узнают историю ездовых собак и погружаются в атмосферу настоящих полярных экспедиций. Все желающие могут покататься на собачьей упряжке или выбрать дог-трекинг – это поход с собакой с различной протяженностью маршрутов. В конце путешествия посетителей ждут посиделки у камина.
Адрес: Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново
Тюбинг-парк «Елагино»
Чтобы покататься с горок всей семьей, приезжайте в большой тюбинг-парк. Это одно из лучших мест в Подмосковье, где можно покататься на сноуборде, горных лыжах, тюбингах и снегоходах, арендовать теплую беседку и научиться безопасному спуску у опытного инструктора. В Елагино есть сноупарк, тюбинговая трасса длиной 400 м и горнолыжный спуск 350 м. Работает кафе с панорамным видом на склон.
Адрес: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Елагино
Музей Ёлочной Игрушки «Клинское подворье»
В Подмосковье есть музей, где атмосфера зимнего праздника чувствуется целый год. В сказочном «Клинском подворье» проводят театрализованные экскурсии и показывают коллекции старинных елочных украшений. Вы увидите, как стеклодувы выдувают, а художники расписывают стеклянные новогодние игрушки. На мастер-классе взрослые и дети могут самостоятельно расписать шарик и унести его с собой.
Фото: медиасток.рф
Адрес: Московская область, Клин, Староямская улица, 4.
Этномир
Поездка в этномир в Калужской области — это возможность увидеть архитектуру разных стран, узнать их традиции и попробовать национальную еду. В парке-музее вы увидите постройки народов Китая, Монголии, Мексики, Америки, Греции и многих-многих других. В Этномире можно покататься на упряжках с хаски, увидеть динозавров, попариться в бане, научиться гончарному мастерству и получить незабываемые впечатления.
Адрес: Калужская область, ул. Мира, 7, территория Этно-деревня, д. Петрово
Арт-парк Никола-Ленивец
Арт-парк Никола-Ленивец является единственным в России местом, где под открытым небом установлены арт-объекты российских и зарубежных художников. Парк находится на территории заповедника «Угра». Зимой в Никола-Ленивце работает прокат лыж, тюбингов и коньков. Примечательно, что первые инсталляции в Никола-Ленивце были сделаны из снега. На сегодняшний день коллекция парка насчитывает больше сотни арт-объектов из более долговечных материалов.
Адрес: д. Звизжи, 1
Рыболовный клуб «Литвиново»
База отдыха «Литвиново» находится в лесу, на берегу двух озёр. На территории есть 4 водоёма для платной рыбалки, в них водится несколько видов рыб – карп, осётр, щука, форель, окунь и другие. Пойманную рыбу можно приготовить на гриле или закоптить там же в клубе.
Фото: litvinovoclub.ru
Согреться после рыбалки поможет парение в бане-бочке, русской дровяной бане или в сауне.
Адрес: Московская область, городской округ Щёлково, посёлок Литвиново
Топ 5 глэмпингов в Подмосковье
Что такое глэмпинг
Глэмпинг — это формат отдыха на природе без отказа от благ цивилизации. В Московской области гэмпинг является бумом туристического формата. Глэмпинги в Подмосковье объединяют комфорт гостиничного номера с возможностью находиться на природе.
Глэмпинги находятся в самых красивых и живописных уголках области – утром вы будете встречать рассветы, а ночью считать бесконечные звезды над головой. При этом размещение будет максимально комфортным – просторные палатки, типи, юрты, сферы и даже домики на деревьях.
Глэмпинг «Под небом»
Гостям глэмпинга «Под небом» предлагают отдохнуть по системе «все включено» и не отказываться от комфорта, при этом наслаждаясь весьма уединенным отдыхом на природе. Проживание — в крепких сафари-тентах.
Фото: медиасток.рф
Все они расположены достаточно далеко друг от друга, имеют прекрасный вид на воду, обставлены стильно и уютно. Для каждого «номера» оборудован свой теплый модуль с санузлом и душевой. На территории глэмпинга есть ресторан, в котором готовят самые разнообразные блюда из свежих продуктов специально для гостей.
Адрес: Московская область, Пушкинский городской округ, село Тишково
Глэмпинг «Яхонты Ногинск»
Глэмпинг находится на территории отеля «Яхонты Ногинск», на берегу природного озера Коверши. Панорамные уютные домики в скандинавском стиле созданы специально для тех, кто хочет отдохнуть на природе от городской суеты. Отлично подходят для отдыха с семьей, в компаний друзей или для романтического уикэнда.
У гостей глэмпинга есть возможность отдыха по системе «все включено» в одном из самых известных отелей для отдыха россиян: трехразовое питание по системе «шведский стол», анимация, активные программы и спортивные мероприятия, спа-комплекс с бассейном и уходовыми процедурами.
Адрес: Московская область, Богородский район, южнее 1км. д. Жилино. 49 км восточнее МКАД по Щелковскому или Горьковскому шоссе.
Глэмпинг «Рузская Аляска»
Глэмпинг «Рузской Аляски» предлагает своим гостям пожить в типи — так называются жилища, которые использовали индейцы. В них есть кровати, обогреватели, чайники, холодильники, рядом с каждой типи — своя мангальная зона. Всего таких жилищ здесь шесть — четыре подходят для любого времени года, два — только для теплого. Санитарный блок с туалетами и душевыми общий, расположен на территории. Есть общая костровая зона. Еду можно готовить самостоятельно, питаться в кафе питомника или заказывать из ближайших ресторанов.
Адрес: Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново
Глэмпинг «А-Ферма»
«А-Ферма» — это небольшие, уютные А-образные домики, затерянные в подмосковном сосновом лесу. Каждый из их рассчитан на четырех человек, но приехать и отдохнуть можно и в одиночку. В домиках есть оборудованная кухня, туалет и душ. Рядом с домом — зона барбекю и гамак, в котором приятно читать книжку и смотреть закаты.
Фото: aferma.info
На территории есть баня, зимой можно покататься на коньках, погулять по лесу, покормить животных, которые живут на ферме и хорошенько отдохнуть от суеты городских будней.
Адрес: Подмосковье, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Авсюнино
Глэмпинг «Сила ветра»
На территории базы в «Березках», где проводятся парусные тренировки и гонки, прямо на первой линии у воды построили десять комфортабельных домиков скандинавского типа с панорамным видом на акваторию. В них есть все необходимое для расслабленного загородного отдыха в течение всего года. Раньше это были морские контейнеры, в которых перевозили грузы. Благодаря уникальному дизайнерскому проекту им дали вторую жизнь.
На территории глэмпинга обустроена общая зона барбекю, где все желающие могут приготовить себе ароматную еду на углях.
Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Поведники, Санаторная улица
Топ 7 баз отдыха в Подмосковье
Арт-усадьба «Веретьево»
Если вы хотите провести зимний отдых в необычном месте в Подмосковье, приезжайте в усадьбу Веретьево. Она находится на территории бывшего оздоровительного лагеря и оформлена с теплой ностальгией по пионерскому детству. На территории стоят современные деревянные коттеджи с оригинальными номерами «Дом пионеров», «Дом вожатых», «Таежные домики», «Ашки».
Фото: медиасток.рф
Туристам нравится оригинальное оформление номеров и общего лаунджа, оздоровительный центр с саунами и оленья ферма. Интересное место для прогулок – большой зеленый парк, в котором установлены необычные скульптуры художника Александра Бродского.
Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Веретьево
Загородный клуб «Золотые караси»
Живописный комплекс для отдыха встречает гостей в селе Огуднево, в 42 км от города Балашиха и в 57 км от аэропорта Жуковский. Деревянные коттеджи с террасами и видом на озеро имеют все городские удобства и расположены так, что соседи не надоедают друг другу. Туристы с удовольствием гуляют пешком по долине реки Пруженка и занимаются рыбалкой.
Адрес: д. Огуднево, 2А
Дом отдыха «Боярская усадьба»
Возле просторного Яхромского водохранилища, в Дмитровском районе Подмосковья туристов ждет мир сказочного отдыха. В деревне с веселым названием Свистуха находится современный отельный комплекс, часть которого оформлена в традиционном русском стиле, а другая похожа на альпийское шале.
Зимой отдыхающие купаются в теплом бассейне, наслаждаются спа-процедурами, массажем и баней, совершают конные прогулки, катаются на горных лыжах и квадроциклах. Развлекательные программы включают праздничные трапезы в русском стиле, народные гуляния и экскурсии по историческим местам Дмитрова.
Адрес: Паромная ул., 22, посёлок Свистуха
Загородный клуб «Лафа»
Чудесный отдых в сосновом бору, вдали от суеты – мечта многих россиян. Недалеко от Домодедово на территории стоят 14 оригинальных домиков, в которых есть камины на дровах. База отдыха предлагает баню, чан на костре, открытый бассейн с системой подогрева воды, зону для загара, детскую площадку для игр «Лафаня» и вкусную еду в собственном ресторане.
Фото: lafaclub.ru
Адрес: ул. Чехова, 81, микрорайон Востряково, Домодедово
Центр экотуризма «Берхино»
Это одно из лучших мест в Подмосковье для яркого зимнего отдыха. Для любителей традиционных решений существуют стандартные номера отеля. Если вам хочется чего-то необычного, попробуйте пожить в домиках, которые по форме напоминают бочки. Также существует коттедж под названием «Дом отшельника».
Среди зимних развлечений – катание на лыжах и коньках, конные прогулки, обычные прогулки по благоустроенной территории, во время которых можно позабыть о шуме большого города, наслаждаясь красивой природой. Есть и зоопарк, который пользуется популярностью и у взрослых, и у детей. Питание – по типу «все включено» и шведский стол.
Адрес: Осетровая ул., 1, д. Берхино
Загородный клуб «Александръ»
Приятное место отдыха для тех, кто не привык отказывать себе в комфорте, находится всего в 22 км от МКАД в сторону Апрелевки. Гостям предлагают пять типов уютных номеров, 14 вариантов стильных коттеджей, беседки для дружеских посиделок и вкусное питание из собственного ресторана.
Фото: alexanderclub.ru
Выбирайте загородное жилье в лесопарковой зоне или возле воды.
Адрес: Лесная ул., 1, д. Власово
База отдыха «Аванпост»
Чтобы попасть в экопарк и на ковбойское ранчо, нужно ехать в деревню Ивицы Можайского района. База отдыха с собственным конным двором и зоопарком стоит на высоком берегу реки Москвы. На ранчо работает кафе, а зимой всегда есть горячие обеды. Гостям предлагают обучение верховой езде, конные прогулки и костюмированные праздники.
Адрес: Московская область, Можайский городской округ, деревня Исавицы
Топ 6 горнолыжных курортов в Подмосковье
Курорт «Степаново»
Есть легенда, что в окрестностях Степанова на горе местные жители находили крупицы золота. По этой причине район считался золотым. Горнолыжные трассы тут тоже считаются «золотыми» — они одни из самых дорогих в регионе для катаний. Здесь любят бывать экстремалы и сноубордисты, так как на курорте есть приличные перепады высот.
Фото: iStock/Marcin Wiklik
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Степаново
Курорт «Волен»
Комплекс дружен с курортом «Степаново» неподалеку. Можно приобрести общий ски-пасс и разъезжать на одной из 23 горнолыжных трасс. Между локациями ходит бесплатный автобус раз в полчаса. Поклонников у этого места масса. На территории пять точек общепита, гостиница. Можно заказать экскурсию на вертолете или нанять индивидуального гида для организации отдыха.
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, г. Яхрома
Курорт «Сорочаны»
Курорт расположен на горе высотой 225 метров. Райдерам доступны десять трасс. Самая длинная из них растянулась на один километр. Перепады высот доходят до 90 метров. Подниматься к вершине можно как на бугельных подъемниках, так и на канатной дороге. Работают три заведения общепита. Есть гостиница, но формально она относится не к курорту. Интересно, что основал его ветеран Великой Отечественной Леонид Сорочан — продюсер, спортсмен и музыкант.
Фото: медиасток.рф
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Курово
Курорт «Лисья гора»
Широкие трассы курорта «Лисья гора» одинаково радушно встречают и уверенных лыжников, и новичков. Для последних здесь оборудован отдельный бесплатный склон. Изюминка курорта — это несколько крутых трасс для тюбинга, спускаться с которых одинаково весело будет и малышам, и их родителям. После катаний прогуляйтесь по расположенному недалеко живописному Голицынскому парку.
Адрес: Московская обл., Балашиха, Леоновское шоссе
Горнолыжный комплекс «Лоза»
Курорт расположен в 10 км от Сергиева Посада. Четыре трассы проложены в лесной местности и хорошо защищены от ветра. Есть вечернее катание. Всех лыжников и сноубордистов в «Лозе» рады видеть с начала декабря до конца марта — именно столько длится сезон катания.
Фото: lozaski.ru
Есть прокат снаряжения, а стоимость подъема зависит от суммы денег, зачисленных на карту ски-пасса.
Адрес: Московская область, 10 км от Сергиева Посада
Центр активного отдыха Леонида Тягачева
Здесь проводят сборы российские команды по горным лыжам и сноуборду. Горнолыжный комплекс открылся в 60-е годы 20 века. В сезоне 2024–2025 работают 13 горнолыжных трасс. Для тех, кто экстремальному спуску предпочитает размеренный спринт по лыжне, есть трасса для беговых лыж. На курорте создана необходимая инфраструктура. Можно поселиться в уютном шале или снять гостиничный номер. Вечером заглянуть в спа-комплекс и поужинать в ресторане.
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шуколово
Лучшие парки и усадьбы для зимнего отдыха в Подмосковье
Музей-заповедник «Горки Ленинские»
Музей-заповедник «Горки Ленинские» — это хорошо сохранившийся архитектурный ансамбль усадьбы и других построек, выставочные пространства и роскошный парк, который располагает к приятным длительным прогулкам.
Фото: медиасток.рф
В состав музея-усадьбы Горки входят Большой дом, Южный и Северный флигели, а также несколько хозяйственных строений. Здесь сохранена обстановка, в которой жил Владимир Ленин, его сестра и жена.
Адрес: Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
В этом месте писатель Антон Павлович Чехов сажал деревья и цветы, выращивал овощи, ловил рыбу, построил легендарный «голубой флигелек» и написал «Чайку», «Дядю Ваню», «Палату № 6» и другие знаменитые произведения.
В доме писателя вы найдете личные вещи и фотографии семьи Чеховых, книги, документы, картины, коллекцию редких книг, в том числе прижизненные издания с подписью автора. Чтобы проникнуться духом того времени, обязательно прогуляйтесь по парку, расположенному на территории усадьбы.
Адрес: городской округ Чехов, село Мелихово
Усадьба Дубровицы
Усадьба известна с 1627 года. Тогда она принадлежала боярину И.В. Морозову. Дворцово-парковый комплекс, который сохранился до нашего времени, был создан в первой половине XIX века.
Сейчас в Дубровицах можно увидеть главный усадебный дом, флигели середины XVIII века, конный двор, некоторые участки парка и Знаменскую церковь, построенную в период с 1690 по 1704 год. Это уникальное здание в церковной архитектуре России.
Адрес: городской округ Подольск, поселок Дубровицы
Усадьба Марфино
Когда-то здесь устраивали шумные балы и пышные праздники, ездили на охоту и выращивали в оранжерее южные фрукты. Здесь Никита Михалков снимал эпизод фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», а в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары по нескончаемой лестнице поднимались на бал гости Воланда.
Сейчас в роскошном здании находится санаторий «Марфинский» Министерства обороны России, поэтому попасть внутрь не получится. Но погулять по парку и насладиться видами усадьбы может любой желающий.
Адрес: городской округ Мытищи, село Марфино
Музей-усадьба «Архангельское»
Усадьба «Архангельское» регулярно попадает в подборки самых красивых мест для фотосессий и прогулок. Примечательно, что она сохранилась практически в нетронутом виде.
Фото: медиасток.рф
В архитектурно-парковый ансамбль входят аллеи, фонтаны, скульптуры, Храм Архангела Михаила, флигели, Колоннада, большой партер и, конечно, Дворец. Этот ансамбль является объектом культурного наследия России.
Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское
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