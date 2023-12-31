Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом жителей Подмосковья. Он пожелал всем мира, уверенность и счастья в своём Телеграм-канале.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 2023-й проверял нас на прочность, радовал, стал годом вызовов. Но самое главное — он сплотил нас, как никогда прежде, еще ярче подсветил людей сильных, смелых, с большим сердцем — таких у нас в стране много», — говорится в публикации.
Губернатор отдельно поздравил тех, кто сейчас находится на линии фронта и не может быть рядом с близкими.
«Парни, мы все ждём вас дома здоровыми и верим в лучшее», — добавил Воробьёв.
Он отметил, что не обязательно быть многословным, но важно в работе опираться на простую формулу — «за нас должны говорить дела».
«Пусть 2024 год станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел, принесёт мир, уверенность и радость», — заключил губернатор.
Читайте также:
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам
Вице-губернатор МО Хромушин подарил путёвку подростку из ДНР на «Ёлке желаний»
Диана Аванесян