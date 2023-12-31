Вице-губернатор МО Хромушин подарил путёвку подростку из ДНР на «Ёлке желаний»

Мечту 16-летнего Владимира Тимченко из ДНР в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Политик снял с ёлки шарик с пожеланием от жителя Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Володя мечтает посетить Санкт-Петербург, поскольку очень увлекается историей.
Тименко обещал исполнить пожелание подростка, рассказав, что организует для Владимира экскурсию по «Зимнему дворцу». Также он отметил, что мальчику удастся увидеть «этот прекрасный город и великолепную замёрзшую Неву».
Напомним, что акция «Ёлка желаний» была организована по поручению президента Владимира Путина. В этом году в ней принимают участие ребята из ДНР, дети участников и героев СВО, дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей.
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Тименко обещал исполнить пожелание подростка, рассказав, что организует для Владимира экскурсию по «Зимнему дворцу». Также он отметил, что мальчику удастся увидеть «этот прекрасный город и великолепную замёрзшую Неву».
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Анастасия Чинкова