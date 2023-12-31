Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам

Следственный комитет и Генпрокуратура должны заочно приговорить к уголовной ответственности тех, кто организовал и исполнил террористический акт в Белгороде. С таким призывом в ходе беседы с «Радио 1» выступил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.