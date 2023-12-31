Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Он заявил, что в уходящем году Россия отстаивала национальные интересы, безопасность и свободу. Судьба Родины и осознание того, через какой исторический этап приходится сейчас проходить России, стали объединяющими факторами для граждан.
Также Путин подчеркнул, что многое в этот период зависит от каждого из нас, а именно из солидарности, милосердия и стойкости россиян.
Кроме того, глава государства обратился к военным, которые в настоящее время находятся в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что вся страна гордится их мужеством и преданностью стране.
В завершение своего обращения президент напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи, в связи с чем пожелал всего самого доброго российским семьям.
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Также Путин подчеркнул, что многое в этот период зависит от каждого из нас, а именно из солидарности, милосердия и стойкости россиян.
В завершение своего обращения президент напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи, в связи с чем пожелал всего самого доброго российским семьям.
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Анастасия Чинкова