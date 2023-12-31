Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Фото: сайт Кремля
Российская армия снова смогла доказать свою непобедимость и способность «громить врага в любых условиях». Об этом сообщил министр обороны России Сергей шойгу в новогоднем обращении к военнослужащим.
Он отметил, что помощь западных союзников не помогла Украине, а вот российские бойцы, в свою очередь, показали свою мощь и не победимость.
В своём обращении, которое опубликовало Минобороны, Шойгу выразил благодарность военнослужащим, которые проявили стойкость и героизм на фронте. Министр пожелал бойцам крепкого здоровья, благополучия в семье и скорейшей победы.
Также Шойгу подчеркнул, что Россия высоко ценит героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны. Он пообещал, что их семьям будут оказывать поддержку как сейчас, так и в будущем.
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В своём обращении, которое опубликовало Минобороны, Шойгу выразил благодарность военнослужащим, которые проявили стойкость и героизм на фронте. Министр пожелал бойцам крепкого здоровья, благополучия в семье и скорейшей победы.
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Анастасия Чинкова