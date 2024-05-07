Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента Российской Федерации в Большом Кремлевском дворце.
Во всех залах Большого Кремлевского дворца царит праздничная и сплочённая атмосфера.
Стоит отметить, что в Московской области продолжается активная цифровизация, которая затрагивает социальную сферу, и промышленность. Для более эффективных результатов регион активно работает вместе с федеральным министерством и Москвой.
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«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную и исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных, известных людей, которые также здесь присутствуют. Поэтому мы все считаем себя одной командой, команда, которая должна давать результат и оправдывать доверие, высокое доверие, которое нам жители оказывают. <…>Знаете, у нас магистральные, серьёзные проекты президентские в разных сферах. <…> И под каждой такой программой есть федеральное участие, есть ориентиры, по которым мы двигаемся», — подчеркнул губернатор в беседе с Россия 24.
Стоит отметить, что в Московской области продолжается активная цифровизация, которая затрагивает социальную сферу, и промышленность. Для более эффективных результатов регион активно работает вместе с федеральным министерством и Москвой.
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