Песков назвал число гостей, приглашённых на инаугурацию президента России

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Порядка 2600 человек приглашено на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Церемония инаугурации президента начнётся 7 мая в 12:00.
В обязательном порядке на церемонии инаугурации будут присутствовать члены правительства, депутаты Государственной думы, сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, а также другие представители власти. Кроме того, в церемонии примут участие звёзды шоу-бизнеса и спортсмены.
Сообщалось, что на инаугурации будут и зарубежные политики, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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В обязательном порядке на церемонии инаугурации будут присутствовать члены правительства, депутаты Государственной думы, сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, а также другие представители власти. Кроме того, в церемонии примут участие звёзды шоу-бизнеса и спортсмены.
Сообщалось, что на инаугурации будут и зарубежные политики, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Анастасия Чинкова