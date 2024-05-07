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Путин после инаугурации проведёт несколько рабочих встреч

07 мая 2024, 12:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведёт несколько встреч во вторник, после церемонии инаугурации. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что первая встреча начнётся сразу после завершения церемонии.

Ранее представитель Кремля сообщил, что на церемонию инаугурации президента были приглашены порядка 2600 гостей, в числе которых также представители недружественных государств. Впервые в этом году на церемонии присутствуют дети.



После принесения присяги в Александровском зале Кремля Путин официально вступил в должность главы Российской Федерации.

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#владимир путин
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#россия
#встреча
Путин поблагодарил участников СВО за доверие и поддержку
07 мая 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Вступивший в должность президента России Владимир Путин поблагодарил за поддержку всех россиян, сражающихся за Отечество. Об этом он сказал в ходе церемонии инаугурации.
Он подчеркнул, что хочет поклониться всем героям, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине и сражаются за Россию. Глава государства поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку.

Владимир Путин принёс присягу народа, после чего официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года. На прошедших 15-17 марта президентских выборах он одержал победу с рекордным числом голосов – 87,28%.

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#владимир путин
#президент
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#военные
#поддержка
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Путин: Россия уверенно смотрит вперед, ее народ един и велик
07 мая 2024, 12:33

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия уверенно движется вперед, планируя и реализуя масштабные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации.
«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее. Намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным», — отметил он.

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.

Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.

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#выборы
#владимир путин
#президент
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#рф
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Путин направился на инаугурацию из рабочего кабинета в Кремле
07 мая 2024, 12:11

Фото: Официальный сайт Кремля

Владимир Путин направился на церемонию инаугурации из рабочего кабинета в Кремле, пишет РИА Новости.
Путин направился на инаугурацию в Большой Кремлёвский дворец из своего рабочего кабинета. Сегодня в Москве проходит церемония инаугурации.

Событие начинается в 11:45 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин вступает в должность президента России. Пост он будет занимать до 2030 года.

Выборы в РФ прошли 15–17 марта, в них приняли участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее в Госдепе заявили, что Штаты не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#россия
#президент
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Владимир Путин официально вступил в должность президента России
07 мая 2024, 12:06

Фото: Официальный сайт Кремля

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.
Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу.

После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.

Отметим, что это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Он будет занимать своё пост следующие шесть лет – до 2030 года.

Президентские выборы в России проходили 15-17 марта текущего года. По результатам голосования он набрал 87,28% голосов.

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#президент
#россия
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Песков назвал число гостей, приглашённых на инаугурацию президента России
Песков: на инаугурацию Путина пригласили около 2600 человек
07 мая 2024, 11:58

Фото: iStock/yulenochekk

Порядка 2600 человек приглашено на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Церемония инаугурации президента начнётся 7 мая в 12:00.

В обязательном порядке на церемонии инаугурации будут присутствовать члены правительства, депутаты Государственной думы, сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, а также другие представители власти. Кроме того, в церемонии примут участие звёзды шоу-бизнеса и спортсмены.

Сообщалось, что на инаугурации будут и зарубежные политики, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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#церемония
#дмитрий песков
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Президент Молдавии Санду дала интервью Дудю*
07 мая 2024, 11:44

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю*.
Видео размещено на его YouTube-канале. Они поговорили о начале специальной военной операции на Украине, отношениях с Румынией, взятках в стране, разногласиях с Гагаузией, а также о борьбе с оппозицией в Молдавии.

Санду говорила в интервью на русском языке. Также она пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам группы «Би-2». Об этом ранее говорил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

В конце прошлого года Санду назвала Россию недружественной страной, исключив любые дружеские контакты двух государств. По словам молдавского президента, Москва«шантажирует и угрожает» Кишиневу.

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#президент
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«Дешёвки»: Рябков осудил представителей Запада за отказ участвовать в инаугурации Путина
Рябков осудил представителей Запада за отказ участвовать в инаугурации Путина
07 мая 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал «дешёвкой» поведение представителей Запада, которые отказались участвовать в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.
Ранее политик заявил, что приглашение представителей недружественных России государств на инаугурацию является «определенным сигналом» со стороны Москвы.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00. На ней будут присутствовать российские политики, приглашённые представители власти других государств, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, участники СВО и их семьи.

По итогам президентских выборов Путин набрал 87,28% голосов. Свой пост он будет занимать шесть лет – до 2030 года.

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Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
#владимир путин
#президент
#россия
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#политика
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Си Цзиньпин: Китай не забудет о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде
07 мая 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет помнить про атаку НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году. Об этом информирует Politika.
Китайский лидер сообщил, что двадцать пять лет назад Североатлантический альянс совершил атаку по посольству Китая в Югославии. Погибли три китайских журналиста — Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жена Чжу Ин.

Си Цзиньпин отметил, что Китай никогда не допустит повторения подобной трагедии. Председатель КНР заключил, что дружба Китая и Сербии, которая «скреплена кровью», останется в общей памяти народов двух государств.

Ранее сообщалось, что Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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Рябков сообщил, что посол США Трейси уехала на определенное время из России
07 мая 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

Посол США Линн Трейси уехала на определенное время из РФ. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
По словам Рябкова, информация об отъезде Трейси поступила во внешнеполитическое ведомство за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента РФ.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что не считают выборы в РФ честными, но признают Владимира Путина президентом государства.

Напомним, сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония начнется в полдень, ее будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России.

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