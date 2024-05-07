Путин после инаугурации проведёт несколько рабочих встреч

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проведёт несколько встреч во вторник, после церемонии инаугурации. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что первая встреча начнётся сразу после завершения церемонии.
Ранее представитель Кремля сообщил, что на церемонию инаугурации президента были приглашены порядка 2600 гостей, в числе которых также представители недружественных государств. Впервые в этом году на церемонии присутствуют дети.
После принесения присяги в Александровском зале Кремля Путин официально вступил в должность главы Российской Федерации.
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Ранее представитель Кремля сообщил, что на церемонию инаугурации президента были приглашены порядка 2600 гостей, в числе которых также представители недружественных государств. Впервые в этом году на церемонии присутствуют дети.
После принесения присяги в Александровском зале Кремля Путин официально вступил в должность главы Российской Федерации.
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Анастасия Чинкова