Видео: Кремль
Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.
Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу.
После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.
Отметим, что это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Он будет занимать своё пост следующие шесть лет – до 2030 года.
Президентские выборы в России проходили 15-17 марта текущего года. По результатам голосования он набрал 87,28% голосов.
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После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.
Отметим, что это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Он будет занимать своё пост следующие шесть лет – до 2030 года.
Президентские выборы в России проходили 15-17 марта текущего года. По результатам голосования он набрал 87,28% голосов.
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Анастасия Чинкова