Андрей Воробьёв проинспектировал ход расселения аварийного жилья в Клину

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор проинспектировал, как идет расселение аварийного жилья в городском округе Клин, а также встретился с будущими новоселами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе подходит к концу первый этап программы по расселению аварийного жилья.
Стоит отметить, что помимо этого жильца могут воспользоваться сертификатами на покупку готового жилья в рамках данной программы. Кроме этого, на следующем этапе расселения аварийного жилья в округе Клин 17 домов.
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«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы как можно скорее – не в следующем году, а уже в этом.Сейчас остаются проекты в завершающей стадии. Один из таких – в самом центре Клина, куда мы сегодня приехали, чтобы убедиться, что стройка идет полных ходом, и летом наши жители смогут справить новоселье. В округе 24 дома требуют расселения. Из них 7 домов (404 семьи) – по программе до 2017-го. Чтобы все их расселить, мы строим дома специально под расселение, выкупаем квартиры у застройщика», – поделился Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева