В Подольске в этом году стартуют шесть проектов расселения ветхого жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подольске разработали шесть проектов расселения ветхого жилья. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Глава региона назвал это важным запросом жителей муниципалитета.
«Безнадёжно устаревший жилой фонд – где-то бараки, где-то двухэтажные дома – нужно включить в программу реновации, чтобы предоставить людям современное жильё», – поставил задачу Воробьёв.Артамонов ответил, что сейчас в проработке находятся шесть площадок в микрорайонах Шепчинки, Северный и Южный, которые можно использовать под строительство новых многоквартирных домов для переселения жителей из ветхого жилья.
«У нас на сегодня шесть проектов подготовлено. В течение текущего года уже можно приступать к реализации. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Минжилполитики и рядом застройщиков, которые работают на территории нашего региона», – рассказал глава муниципалитета.Касаясь развития экономики городского округа, он отметил, что в прошлом году общий объём инвестиций в основной капитал в Подольска превысил 60 млрд рублей, было создано около 9,5 тысяч рабочих мест.
На территории округа появились четыре индустриальных парка – Валищево, Ориентир-Юг, Сынково и Южный. Резиденты этих парков создали более 7,6 тысяч рабочих мест. Часть инвестпроектов реализуют по программе импортозамещения.
Сейчас в стадии реализации находятся 55 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций свыше 66,5 млрд рублей. Будет создано около 15 тыс. рабочих мест. В этом году запустят более 20 проектов.
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Лора Луганская