Губернатор Воробьёв назвал послание президента проявлением заботы о людях

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Ежегодное послание президента Федеральному собранию, как и всегда, стало проявлением заботы о людях. Владимир Путин рассказал, как развивать страну, сделать её ещё сильнее и крепче. Такое мнение высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ключевой стала тема обеспечения поддержки наших ребят, героев, которые сегодня находятся на передовой. Обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации, помощь родным – всё это наша стратегическая задача», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Другая важная тема, по его мнению, – продление проекта «Формирование комфортной городской среды». В нём Подмосковье участвует каждый год и в среднем ежегодно реализует на территории области пять проектов.
«Важным был и посыл президента в части поддержки малого и среднего бизнеса. Предложены как определённые послабления, так и само желание максимально помогать тем, кто начинает своё дело или модернизирует существующее предприятие. Очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», – продолжил Воробьёв.Также особо прозвучала забота о многодетных семьях. В Московской области несколько лет назад их было около 40 тысяч, а сейчас – 110 тысяч.
«Рост очень заметный и всё, что касается и ипотечных кредитов, на которые огромный спрос, и семейной ипотеки, и вообще семейного воспитания – заботы о многодетных в части спорта, возможности заниматься в кружках, – всё это имеет большой запрос на территории нашего Подмосковья», – уверен губернатор.Другая важная инициатива, касающаяся семей, – возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы. В этом году в Подмосковье 34 тысячи 11-классников заканчивают школу. Воробьёв надеется, что новая возможность понадобится немногим. Очень популярна и тема социальной газификации.
«Мы идём заметными темпами, каждый год количество заявок у нас растет. В партнёрстве с Газпромом мы будем и дальше обеспечивать уровень газификации. В регионе он высокий – порядка 98%. Ещё 2% – это 250 тысяч человек, не считая тех, кто проводит время на дачах летом или на новогодних праздниках. Поэтому в планах – газифицировать еще 310 посёлков», – заключил Андрей Воробьёв.
29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.
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