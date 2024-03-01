Воробьёв: В Московской области к новому учебному году отремонтируют 42 школ и 23 детсада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье к новому учебному году проведут капитальный ремонт в 42 школах и 23 детских садах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Работы ведутся в рамках президентской программы капремонта.
«Подмосковье – самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детсадов. В этом направлении мы сегодня лидируем, и хорошим подспорьем стала президентская программа капремонта. Вчера во время послания Федеральному собранию президент также затрагивал эту тему. Важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом посёлке», – отметил глава региона.Он напомнил, что только за предыдущие два года в Подмосковье удалось обновить 130 школ, около 40 детсадов и более 10 колледжей.
«У нас есть настоящие школы-жемчужины, где учились и преподавали несколько поколений жителей. Важно сохранить их самобытность и атмосферу, но при этом обновить, сделать современными, привести к единому стандарту. К 1 сентября мы капитально отремонтируем ещё 42 школы и 23 детсада. В планах на ближайшие три года – 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей», – поделился планами Воробьёв.Среди образовательных учреждений, которые откроют двери для учащихся в этом году, – гимназия №4 в городском округе Подольск. К 1 сентября также завершат капремонт лицея №1 им. А. Блока в Солнечногорске, здание которого было построено в 1961 году.
В городскому округе Щёлково в этом году обновят здание школы №3. Оценить изменения смогут более 1 тыс. школьников.
Также в 2024-м капитально отремонтируют детсад «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, куда ходят 310 ребят.
В госпрограмму вошло и дошкольное отделение СОШ №1 в Реутове, где капремонт.
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Лора Луганская