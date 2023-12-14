Андрей Воробьёв провел личный прием граждан в в подмосковном «Защитники Отечества»

Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел личный прием граждан в подмосковном филиале Госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встрече к губернатору пришли жители Вопросы граждан касались также поддержки участников СВО и их семей.
Военнослужащий Таманской дивизии попросил Андрея Воробьёва помочь в приобретении квартиры в Люберцах. На данный момент он с супругой и детьми живет в служебном жилье и недавно у них родился третий ребенок.
Кроме этого, он вручил многодетной семье подарки, среди которых набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье!»
Также губернатор отметил, что по просьбе волонтеров «Красногорской армии добра» им будет выделено помещение для хранения гумпомощи для бойцов и оказана финансовая помощь в транспортировке груза на передовую.
Стоит отметить, что по распоряжению губернатора отремонтируют пешеходный мост через р. Хотча в Талдомском округе и обустроят футбольное поле на стадионе «Урожай» в Рузе.
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Военнослужащий Таманской дивизии попросил Андрея Воробьёва помочь в приобретении квартиры в Люберцах. На данный момент он с супругой и детьми живет в служебном жилье и недавно у них родился третий ребенок.
«Таманская дивизия – очень важное подразделение, мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем – и рядовому, и офицерскому составу. Также хочу вас поздравить с рождением сына, знаю, что это особенное чувство. У нас есть программа «Обеспечение жильем молодых семей», мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи», - поделился Андрей Воробьёв.
Кроме этого, он вручил многодетной семье подарки, среди которых набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье!»
Также губернатор отметил, что по просьбе волонтеров «Красногорской армии добра» им будет выделено помещение для хранения гумпомощи для бойцов и оказана финансовая помощь в транспортировке груза на передовую.
Стоит отметить, что по распоряжению губернатора отремонтируют пешеходный мост через р. Хотча в Талдомском округе и обустроят футбольное поле на стадионе «Урожай» в Рузе.
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Мира Полтева