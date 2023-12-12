В Подмосковье продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для жителей Подмосковья было продлено действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2024 году в Подмосковье завершат расселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В общей сложности переселят почти 24 тысячи человек.
Стоит отметить, что для получения сертификата дом должен быть официально признан аварийным с с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, а чтобы воспользоваться им жители должны подать заявление в администрацию своего городского округа.
Читайте также:
Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье
Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области
«<…> Сертификат можно использовать для того, чтобы построить собственный дом, приобрести готовое жилье или стать участником долевого строительства. Он предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И что важно - приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья. Такая мера востребована - первые 200 семей уже успешно реализовали свои сертификаты. С 1 января мы начинаем новую программу - расселения домов, которые признаны аварийными с 2017 года. В них проживают еще порядка 24 тысяч жителей. Для новой программы мы продлили действие сертификата - его также можно будет использовать всем, кто хочет побыстрее переехать в новое жилье», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Читайте также:
Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье
Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области
Мира Полтева