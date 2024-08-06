Андрей Воробьёв проверил ход модернизации котельной в Климовске

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
В котельной Климовского патронного завода, которая обеспечивает теплом 179 домов и 19 социальных объектов, проводится масштабная модернизация, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что за годы эксплуатации котельная, принадлежавшая заводу, морально и физически устарела. В январе текущего года на ней произошла авария, из-за которой сотни жителей посёлка Южный микрорайона Климовск округа Подольск остались без тепла. По распоряжению президента России котельную передали муниципалитету, что позволило развернуть работы по её реконструкции.
Он добавил, что в ходе модернизации были обновлены автоматические системы, благодаря чему управление котельной станет максимально рациональным.
Губернатор подчеркнул, что обновление системы теплоснабжения касается не только котельной, но и теплосетей.
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«Мы сегодня в Климовске в котельной, которая нуждалась модернизации. Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к отопительному сезону. У нас здесь два котла-«сотки», которые мы модернизировали. При потреблении Климовском мощности в 100 Гкал в час теперь есть двойной резерв. Будет также установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в ходе модернизации были обновлены автоматические системы, благодаря чему управление котельной станет максимально рациональным.
Губернатор подчеркнул, что обновление системы теплоснабжения касается не только котельной, но и теплосетей.
«Теплотрассы были проложены очень давно и «поверху». Сейчас убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства, в частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — отметил Воробьёв.Всего в подольском микрорайоне Климовск отремонтируют около одиннадцати километров тепловых сетей. Кроме того, планируется обеспечить 143 многоквартирных дома индивидуальными тепловыми пунктами. В настоящее время 70 таких пунктов уже установили. Ведётся также ремонт внутридомовых инженерных сетей: труб и батарей.
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Лев Каштанов