Новая котельная в Клину обеспечит теплом более 20 тысяч жителей

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина
В городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. Её построили по концессии с компанией «Газпром теплоэнерго МО».
«Котельная надёжно обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, где проживают более 20 тысяч человек, а также школу, детсад и детскую поликлинику. Оборудование котельной российское. Оно имеет серьёзный резерв», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.По его словам, всего по концессии с «Газпром теплоэнерго МО» планируется модернизировать в городском округе 47 котельных и построить пять новых, которые заместят работу ТЭЦ. По итогам года будут завершены работы на 21 котельной, заключил вице-губернатор.
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