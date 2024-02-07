Андрей Воробьёв проверил ход строительства кампусов техлицея в Истре

Фото: Антон Чернов
В Истре идет строительство 3 кампусов в техническом лицее им. В.И. Долгих. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В настоящим момент достраивают корпус для проживания преподавателей на 50 мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ и пообщался со строителями.
Стоит отметить, что на сегодняшний день кампус для преподавателей готов на 45% и идут работы по монтажу фасадных конструкций, отделке помещений и устройству внутренних инженерных сетей.
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«Очень надеюсь, что кампус для учителей, которые преподают здесь практически без выходных <…> мы сдадим к 1 сентября. Специалистов приглашаем со всех регионов.<…> Необходимо предоставлять особые условия преподавания, проживания, заботиться о каждом. Новый кампус, я надеюсь, позволит нам обеспечить высокий уровень образования. Технолицей должен стать флагманской площадкой для обмена опытом с другими школами. Также мы заложили здесь еще 2 кампуса, которые позволят дополнительно размещать ребят, приезжающих сюда из регионов», — поделился Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева