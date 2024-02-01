Воробьёв назвал сроки старта строительства новых развязок на ЦКАД

Строительство съезда с Центральной кольцевой автодороги в районе Малых Вязём завершат до 2025 года. При этом планируется строительство ещё шести развязок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня ощутил на себе пробку в районе Малых Вязём. Ситуация у ЦКАД непростая: два светофора, два перекрёстка, железнодорожный переезд. При поддержке президента планируем распутать этот «клубок» к концу года», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Он отметил, что Вязёмы – не единственный узкий проезд на ЦКАД. Власти Подмосковья рассчитывают построить ещё шесть развязок, в том числе три самые крупные – с Дмитровским, Щёлковским и Фряновским шоссе. Строительство новых съездов начнут в 2025-2026 годах.
Протяжённость четырёхполосной развязки составит 4,2 км, добавил Воробьёв. Время в пути для жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки и Истры сократится с 1,5 – 2 часов до пяти минут.
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Лора Луганская