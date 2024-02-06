Губернатор Воробьёв назвал 10 лучших подмосковных цифровых практик

Всё, что касается цифровизации, должен оценивать человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме Национальных достижений на выставке-форуме «Россия». Там подвели промежуточные итоги президентской программы «Цифровая экономика России» с 2019 года, а также определили главные направления развития до 2030-го. Воробьёв рассказал, как эта программа реализуется в Подмосковье.
«Хочу сказать большое спасибо зампреду правительства Дмитрию Николаевичу Чернышенко за то, что Московскую область и ряд других регионов используют как экспериментальные площадки. Это умно, потому что, если эксперимент работает, то можно дальше его внедрять во всех регионах. Наш президент говорит: «Внедряйте трансформацию везде, где это делает жизнь человека лучше». Всё, что касается цифровизации, которую мы реализуем, должен оценивать человек», – сказал Воробьёв, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».Губернатор выделил 10 успешных практик, заметно поменявших коммуникацию с государственной и муниципальной властью.
Воробьёв также отметил, что благодаря электронному дневнику в Московской области отказались от 35 тысяч бумажных журналов в школе. Родители видят оценки и домашние задания онлайн, а Минобр и муниципалитет могут отследить качество образования в каждой школе.
С помощью ЕМИАС жители региона за год 24 млн раз записались к врачу в режиме онлайн. Проведено 2,2 млн консультаций с помощью телемедицины. Появилась возможность дистанционно контролировать состояние пациента.
Платформа обратной связи помогает отслеживать все обращения жителей и оперативно на них реагировать. Туда ежегодно поступает около 2 млн жалоб и предложений.
«У нас в Подмосковье очень активные жители. Управлять таким большим регионом сложно без обратной связи. Мы видим каждый комментарий. Задача – успешно отрабатывать эти жалобы, эти комментарии. Платформа обратной связи является основой нашей деятельности. Мы видим, где существуют проблемы – отопление, транспорт, много снега или перебои в той или иной сфере. Важно, что за каждой платформой стоит человек. И если он грамотный, эффективный, любит свою работу и дополняет цифровые ресурсы, результат будет», – уверен губернатор.2,5 млн жителей Подмосковья ежедневно оплачивают проезд с помощью карты. Такая возможность есть на 1,9 тыс. маршрутах. К системе безналичной оплаты подключён 121 перевозчик.
Благодаря системе «Безопасный регион» на 30% снизилась уличная преступность. В области суммарно установлено 133 тысяч видеокамер, которые также позволяют контролировать уборку улиц, контейнерных площадок, вывоз строительного мусора.
На портале госзакупок весь процесс от заявки до договора переведён в цифру. Он позволяет экономить бюджет за счёт конкуренции.
В цифровую платформу «Мой спорт» заведены все спортивные учреждения Подмосковья. Там можно посмотреть расписание, трансляцию соревнований, записаться в спортивную секцию. Опыт Московской области уже переняли 68 регионов.
Региональная геосистема позволяет выбрать участок земли под строительство и помогает контролировать все его этапы.
По словам губернатора, в Подмосковье работает единая система социальной поддержки. В проактивном режиме предоставляются 22 меры – такие как выплата на школьную форму, на питание учащимся, компенсация ЖКУ, выдача удостоверения многодетной семьи. Всего соцуслуги в регионе получают 2,7 млн жителей.
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Лора Луганская