В Лобне в текущем году планируют построить развязку с Рогачёвским шоссе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Лобне реконструируют дорогу к аэропорту Шереметьево и построят развязку с Рогачёвским шоссе. Об этом ставшая в январе врип главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Темой встречи стала стратегия развития городского округ.
«Мы с вами долго работали в правительстве Московской области в сфере транспорта и дорожного обеспечения. Сейчас вы возглавляете Лобню – городской округ, который прилегает к большому хабу Шереметьево. Мы вместе запускали Северный обход Лобни. В этом году должны окончательно завершить его строительство. Ещё одна очень важная дорога – Лобненское шоссе. Знаю, что уже в первые дни вашей работы вы начали встречаться с жителями. Сейчас ваша задача – собрать сильную команду. Лобня – важный округ. Здесь большие инвестиции в рамках президентских проектов. Это и Северный обход, и строительство социальных объектов. Поэтому будем вам во всём оказывать поддержку», – пообещал глава региона.К концу года в округе завершат реконструкцию Лобненского шоссе, строительство заключительного этапа Северного обхода Лобни, который будет включать транспортную развязку на Рогачёвском шоссе, а также подъезда к улице Гагарина.
«Тем самым мы ещё больше разгрузим центр Лобни дополнительным выездом. Мы также предварительно обсудили с Минтрансом Московской области вопрос проведения капитального ремонта самой улицы Гагарина», – сообщила Кротова.По её словам, существует также большой запрос жителей на безопасные и комфортные переходы, поскольку через город проходят железнодорожные пути.
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