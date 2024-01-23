Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Большой воспитательно-образовательный комплекс в красногорском микрорайоне Павшинская пойма откроют на год раньше – в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил со строителями и директором комплекса.
«В Павшинской пойме учатся более 5,2 тыс детей при том, что мощность трёх образовательных учреждений микрорайона рассчитана максимум на 2,7 тыс. Поэтому новая школа стратегически важна – она разгрузит остальные. У нас такие городские округа, как Балашиха, Одинцово, Ленинский, территории возле МКАД всегда нуждались в учебных заведениях в учителях. Поэтому мы реализуем большую программу по строительству новых школ и детских садов», – пояснил Воробьёв.Он добавил, что такие образовательные комплексы, как в Павшинской пойме, имеют большое значение.
«Ребёнок в детском саду получает грамотную, насыщенную, сбалансированную программу. И потом, когда он переходит в школу, идёт туда уже подготовленным, умеет писать, читать», – сказал губернатор.Комплекс будет представлять собой четырёхэтажное здание, где разместятся школа на 1,5 тыс учеников и детсад на 200 мест. Камень в его основание Воробьёв заложил два года назад вместе с зампредом правительства Татьяной Голиковой.
Ввести комплекс должны были в 2025 году. Однако по поручению губернатора строительство идёт опережающими темпами – здание возвели уже на две трети. Открыть новое учреждение планируют к 1 сентября этого года.
Детский сад рассчитан на 12-часовое пребывание малышей. В нём разместятся спальные комнаты, столовая, медпункт, музыкальный и физкультурный залы.
В школе у ребят появится возможность дополнительно заниматься футболом и бальными танцами. Там будут кружок робототехники и IT-клуб. На территории комплекса разместятся детские и спортивные площадки, беговые дорожки.
«Этот объект уникален. Он первый такой в Московской области. В одно здание интегрировано и школьное, и дошкольное образование. Работаем с опережением графика – дети смогут пойти в школу и детсад уже в этом году. Летом планируем ввести объект в эксплуатацию, чтобы Минобразования, директор, учителя, воспитатели успели решить все организационные вопросы до начала учебного года», – сказал гендиректор компании-застройщика, ООО «Триумф», Иван Бузикевич.В образовательном комплексе будут работать около 100 учителей и воспитателей. Директором нового учреждения станет Светлана Дудкина. Много лет она работала в школах и в департаменте образования Москвы, воспитала свыше 30 победителей региональных и всероссийских конкурсов художественного и технического направлений.
«Процентов на 80 штат уже укомплектован, полностью завершим его формирование к концу марта. В идеологии развития школы мы видим два направления – технологическое и социально-экономическое. У нас будут предпринимательские классы. На наш взгляд, у такого подхода большое будущее. Кроме того, у нас будет развиваться система дополнительного образования – робототехнические кружки, спортивные секции», – поделилась планами Дудкина.Всего в городском округе Красногорск работают 32 школы и 10 детских садов. В этом году запланировано построить ещё 17 объектов образования.
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Лора Луганская