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Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана

23 января 2024, 18:01
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большой воспитательно-образовательный комплекс в красногорском микрорайоне Павшинская пойма откроют на год раньше – в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил со строителями и директором комплекса.
«В Павшинской пойме учатся более 5,2 тыс детей при том, что мощность трёх образовательных учреждений микрорайона рассчитана максимум на 2,7 тыс. Поэтому новая школа стратегически важна – она разгрузит остальные. У нас такие городские округа, как Балашиха, Одинцово, Ленинский, территории возле МКАД всегда нуждались в учебных заведениях в учителях. Поэтому мы реализуем большую программу по строительству новых школ и детских садов», – пояснил Воробьёв.
Он добавил, что такие образовательные комплексы, как в Павшинской пойме, имеют большое значение.

«Ребёнок в детском саду получает грамотную, насыщенную, сбалансированную программу. И потом, когда он переходит в школу, идёт туда уже подготовленным, умеет писать, читать», – сказал губернатор.
Комплекс будет представлять собой четырёхэтажное здание, где разместятся школа на 1,5 тыс учеников и детсад на 200 мест. Камень в его основание Воробьёв заложил два года назад вместе с зампредом правительства Татьяной Голиковой.

Ввести комплекс должны были в 2025 году. Однако по поручению губернатора строительство идёт опережающими темпами – здание возвели уже на две трети. Открыть новое учреждение планируют к 1 сентября этого года.

Детский сад рассчитан на 12-часовое пребывание малышей. В нём разместятся спальные комнаты, столовая, медпункт, музыкальный и физкультурный залы.

В школе у ребят появится возможность дополнительно заниматься футболом и бальными танцами. Там будут кружок робототехники и IT-клуб. На территории комплекса разместятся детские и спортивные площадки, беговые дорожки.
«Этот объект уникален. Он первый такой в Московской области. В одно здание интегрировано и школьное, и дошкольное образование. Работаем с опережением графика – дети смогут пойти в школу и детсад уже в этом году. Летом планируем ввести объект в эксплуатацию, чтобы Минобразования, директор, учителя, воспитатели успели решить все организационные вопросы до начала учебного года», – сказал гендиректор компании-застройщика, ООО «Триумф», Иван Бузикевич.
В образовательном комплексе будут работать около 100 учителей и воспитателей. Директором нового учреждения станет Светлана Дудкина. Много лет она работала в школах и в департаменте образования Москвы, воспитала свыше 30 победителей региональных и всероссийских конкурсов художественного и технического направлений.
«Процентов на 80 штат уже укомплектован, полностью завершим его формирование к концу марта. В идеологии развития школы мы видим два направления – технологическое и социально-экономическое. У нас будут предпринимательские классы. На наш взгляд, у такого подхода большое будущее. Кроме того, у нас будет развиваться система дополнительного образования – робототехнические кружки, спортивные секции», – поделилась планами Дудкина.
Всего в городском округе Красногорск работают 32 школы и 10 детских садов. В этом году запланировано построить ещё 17 объектов образования.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#красногорск
#школа
#детский сад
#образование
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Около 6 тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества»
23 января 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Свыше 6 тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества» в Красногорске за 7 месяцев работы. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
С начала открытия фонда в него обратились шесть тысяч жителей по различным вопросам. Председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов вместе с министром соцразвития Московской области Людмилой Болатаевой и председателем профильного комитета Мособлдумы Андреем Голубевым посетили филиал фонда «Защитники Отечества в Красногорске.

«Создание Фонда действительно было жизненно необходимо, потому что здесь имеют возможность со своими вопросами обратиться и семьи военнослужащих, и сами бойцы, которые требуют определённого подхода с момента возвращения из зоны боевых действий. Учреждение наполнено высококвалифицированными специалистами, самыми современными возможностями, чтобы в режиме «одного окна» решать задачи комплексно», – отметил Игорь Брынцалов.

Стоит подчеркнуть, что благодаря фонду большое количество военнослужащих, ветеранов боевых действий и семей бойцов получают дополнительное социальные координирование и медико-психологического консультирование во всех округах региона.

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#подмосковье
#мособлдума
#игорь брынцалов
#семьи
#военные
#сво
#поддержка
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Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети ресторанов «Ёбидоёби»
23 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России подтвердил обязанность сети ресторанов «Ёбидоёби» изменить фирменное название. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
Отмечается, что суд отклонил передачу кассационной жалобы компании для рассмотрения в ходе судебного заседания Судебной коллегии по экономическим спорам. В связи с этим, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам остаются в силе.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой.

При этом компания отмечала, что данное название является транслитерацией японской фразы «День недели – суббота».

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#суд
#компании
#рестораны
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В Подмосковье коммунальные службы начали уборку территорий от снега
23 января 2024, 17:34

Фото: ГУСТ МО

Коммунальные службы Подмосковья приступили к уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С середины дня на территории Московской области зафиксированы снегопады. Во избежании появления потенциально опасных ситуаций на дорогах коммунальные службы незамедлительно принялись за уборку территорий.

«Сейчас с капризами погоды борются более 14 тысяч специалистов по комплексной уборке. На линиях работают более 1 100 единиц уборочной техники. Процесс организовали в два цикла. Сначала очищаем входные группы, тротуары и дорожки вдоль домов, основной ход внутриквартальных проездов. После этого проводим противогололедную обработку», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что на сильно заснеженных территориях привлекается дополнительная техника и специалисты комплексной уборки.

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#техника
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#снегопад
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В Госдуме предложили определить темы, по которым дети могут выражать своё мнение
23 января 2024, 17:21

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В Госдуму поступило предложение о создании перечня интересов детей, по которым они имеют право выражать своё мнение. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Отмечается, что с инициативой выступили депутаты «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев, ЛДПР – Иван Мусатов и Станислав Наумов и Олег Матвейчев из «Единой России».

Они предложили внести изменения в Семейный кодекс России.

Речь идёт о детях, чей возраст достиг 10 лет. В качестве интересов детей предлагается закрепить крепкую и полную семью, перенятие культуры и жизненного опыта, интерес к общению с обоими родителями, если они проживают раздельно и другие.

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#госдума
#дети
#мнение
#депутаты
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Проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу в Пермском крае
23 января 2024, 16:58

Фото: iStock/Serjio74

В Пермском крае проводница поезда по ошибке высадила пассажиров в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
20-летняя студентка, которая ехала в этом поезде рассказала, что проводница сообщила, что они прибыли на нужную станцию. Девушка вместе с другими пассажирами, среди которых были дети, вышла на платформу. Однако, когда они поняли, что находятся в глухом лесу, поезд уже тронулся с места.

В результате, пассажирам пришлось пройти несколько километров по морозу в темноте и без связи. Примерно через полчаса пути, людей заметил машинист товарного поезда, который подобрал их.

Позднее выяснилось, что сотрудница РЖД перепутала время прибытия поезда, а также не знала, что он отстаёт от расписания.

Студентка также подчеркнула, что проводница странно вела себя ещё во время посадки в поезд в Екатеринбурге – она не принимала билеты у приходящих пассажиров, поэтому им пришлось самостоятельно стучаться к ней в кабинку и предоставлять документы.

Затем странности в поведении проводницы заметили и родители девушки, которые пришли встречать дочь, но не обнаружили её среди прибывших. Они утверждают, что сотрудница была в состоянии алкогольного опьянения.

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#ржд
#поезд
#пассажиры
#лес
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Губернатор Воробьёв обсудил со спикером Госдумы Володиным законы в сфере ЖКХ
23 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Володин и Воробьёв обсудили вопросы социально-экономического развития Московской области, а также законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.
Как напоминает «Парламентская газета», ранее спикер Госдумы поручил комитету по строительству и ЖКХ проанализировать состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Парламентарии запросят информацию у правительства о состоянии объектов теплоснабжения, переданных в концессию физическим и юридическим лицам, после многочисленных аварий на региональных объектах в начале января.

В Подольске 4 января произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Без тепла остались более 170 многоэтажных жилых домов, несколько медучреждений, школ и детсадов. Сейчас теплоснабжение восстановлено.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Воробьев поручал членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

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#губернатор
#андрей воробьёв
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В Подмосковье наградили победителей конкурса «Педагогический дебют»
23 января 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Победители подмосковного конкурса «Педагогический дебют-2023» получили дипломы из рук министра образования Московской области Ильи Бронштейна, сообщает пресс-служба министерства.
«В конкурсных испытаниях, которые длились три дня, приняли участие 52 молодых учителя. И сегодня девять лучших из них получили свои награды», — отмечается в сообщении.
Победу на конкурсе «Педагогический дебют-2023» одержали учитель начальных классов Клинской гимназии №2 Никита Иванов, учительница математики школы №1 в Шаховской Надежда Калиниченко, учительница начальных классов Электрогорской школы №16 Ксения Капустина и две учительницы английского языка: Карина Лопатина из Павлово-Посадской школы №10 и Ксения Крупинова из Давыдовской гимназии в Орехово-Зуевском округе.

Кроме того, в номинации «Начало начал» победителями стали Алёна Михайлова, Александра Капелюх, Александра Дубиченко и Анна Арсеньева.

Всего с 2015 года победу на областном конкурсе «Педагогический дебют» одержали более 400 молодых педагогов Подмосковья.

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#конкурс
#учителя
#подмосковные стройки
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«Пассажир, а не багаж»: Депутат ГД назвал три главных принципа при перевозке животных
Депутат Бурматов назвал три главных принципа при перевозке животных
23 января 2024, 16:46

Фото: iStock/Lightspruch

После смерти главного героя новостей последних недель – выброшенного из поезда кота Твикса, в Государственной думе провели круглый стол по теме «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом».
Коллегиально, депутаты приняли решение о разработке рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете Госдумы по экологии. Её возглавит первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

О том, какими принципами будут руководствоваться при реализации этого проекта, Владимир Бурматов рассказал в интервью для «Радио 1».

«В течении двух недель эти меры будут вырабатываться совместно с перевозчиками, с министерствами. Все подтвердили своё участие, и «РЖД», и «Аэрофлот», и Минтранс, и другие участники. Также к работе будут приглашены эксперты Российской кинологической федерации и общественники», — рассказал Бурматов.

Депутат также отметил, что в своей программе он выделил три главных правила, которых стоит придерживаться, чтобы качественно реализовать намеченный проект.

«Важно, чтобы при перевозке животных на любом виде транспорта соблюдались три важных требования. Первое – это обеспечение безопасности транспортного средства, второе – безопасность пассажиров, и третье – безопасность животных, которых эти пассажиры перевозят», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, до всех перевозчиков необходимо донести простую мысль — животные — это не мусор, и не бездушный багаж, а такие же пассажиры, как и все остальные, и относиться к ним нужно соответствующе.

Бурматов также отметил, что в «РЖД» ему уже сообщили, что разработают регламент, в котором будет строго запрещена высадка животных на станциях, даже если они будут считаться бездомными.

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#госдума
#коты
#животные
#перевозки
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Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте
23 января 2024, 16:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В марте в Балашихе начнут строить большой госпиталь на 1120 коек. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Тема здравоохранения чувствительна в каждом регионе, в том числе в Московской области. И столица, и Подмосковье вырастают минимум на 150 тыс человек в год. Конечно, качество здравоохранения во многом определяет качество жизни. В марте мы начинаем строительство большого госпиталя, которое поддержал президент. Откроем в Балашихе больницу на 1120 коек. Все федеральные масштабные проекты, которые реализуются, крайне важны для 10,8 млн жителей Подмосковья», – сказал губернатор.
Во вторник Воробьёв проверил ход строительства Детского клинического госпиталя им. Леонида Рошаля в Красногорске и объявил, что его откроют в начале лета. Медучреждение станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье.

Ежегодно медицинскую помощь по ОМС там смогут получать более 14,5 тыс детей из Подмосковья и других регионов. В центре будут работать около 400 врачей и 600 медсестёр.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#медицина
#госпиталь
#строительство
#балашиха
#московская область
#подмосковье
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