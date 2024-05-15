Андрей Воробьёв провёл совещание по вопросам контроля предоставлениия жилья детям-сиротам

Фото: Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ, а также контроль за предоставлением жилья детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В начале встречи губернатор поблагодарил руководство служб за усиленное и эффективное несение службы в майские праздники.
В сфере ЖКХ запланированная модернизация затронет порядка 5,4 млн жителей Подмосковья. За 2024 год в порядок будут приведены 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км сетей — по регпрограмме и 9 котельных и 4 км сетей — с привлечением средств Фонда национального благосостояния.
Для мониторинга и пресечения пожароопасной обстановки в лесах Московской области были увеличены штрафы и контроль через систему «Безопасный регион».
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«Сегодня у нас традиционная встреча с правоохранительным блоком. В повестке вопросы миграции, несанкционированной торговли. Я предлагаю обсудить все, что касается соблюдения законодательства в части экологии. Также уделим внимание совершенствованию методики предоставления жилья детям-сиротам. В этом году сертификаты получат уже 87% сирот — 666 из 762 человек, которых будут обеспечены жильем. Благодаря нововведению в виде сертификатов были снижены риски получения жилья в рамках аукциона », — подчеркнул губернатор.
В сфере ЖКХ запланированная модернизация затронет порядка 5,4 млн жителей Подмосковья. За 2024 год в порядок будут приведены 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км сетей — по регпрограмме и 9 котельных и 4 км сетей — с привлечением средств Фонда национального благосостояния.
«74 котельных, ЦТП и 25 км теплосетей модернизируем в рамках концессий. Все работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона. В мае-июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет понятно, какие еще участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год», — поделились в пресс-службе.
Для мониторинга и пресечения пожароопасной обстановки в лесах Московской области были увеличены штрафы и контроль через систему «Безопасный регион».
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Мира Полтева